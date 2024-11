Propuesta de Dino agrava crisis de CSS; Bazán presenta su receta

El economista Ernesto Bazán considera que el proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), debe ser rechazado en el primer debate, por ser insostenible, no mejora al sistema actual, sino que lo agrava, porque posterga el agotamiento de reservas a futuro, comprometiendo a las próximas generaciones.

Bazán dijo que de salida debemos partir de la realidad de las finanzas públicas: no hay plata, porque somos un país deficitario y tenemos 15 años de estar "en rojo" y hoy estamos en nuestro peor momento.

A septiembre, el déficit era de $6,239.9 millones y eso solo se financia con deuda, expresó el economista que suelta la pregunta ¿y eso qué tiene que ver con el dinero que se necesita para las pensiones? ¡Mucho!

Si el Estado está "en rojo", cada vez que alguien pregunte de dónde van a salir los fondos y le respondan "el Estado aportará", lo que en realidad está respondiendo es que el Estado tomará deuda (de ahí vendrán los fondos) y eso sucederá, mientras el país esté en déficit.

Como no es sostenible pagar pensiones con deuda, la propuesta se cae sola y rápido. La propuesta presentada no resuelve el problema del país, pero sí resuelve el problema del gobierno, alega el economista que formó parte del equipo del Movimiento Otro Camino.

Actualmente, hay dos subsistemas: Beneficio Definido (que debe pagar pensiones no tiene fondos) y Mixto (donde aún no hay jubilados y hay más de $6,000 millones en reservas).

Al fusionar los dos sistemas, el gobierno adquiere liquidez, pero posterga el problema. En buen panameño, "le quita a los jóvenes para pagar pensiones de hoy". Sale de una presión financiera, pero crea un problema más grande, porque cuando esos jóvenes se quieran jubilar, ¿de dónde saldrán los fondos?. Técnicamente, es una expropiación, estimó Ernesto Bazán.

Cuando se cuestiona al gobierno sobre la fuente de fondos del aporte estatal, menciona $300 millones del Canal (que en vez de ir al Fondo de Ahorro de Panamá irán a pensiones); reducción en $900 millones la evasión fiscal, pero ambas —según Bazán— son inviables.

La reducción de la evasión fiscal se tiene que hacer de todas maneras, pero los fondos irán a reducir el déficit fiscal, ya que no se puede usar dos veces un mismo recurso. Luego de ello seguiremos en déficit fiscal, por lo tanto, se seguirá tomando deuda.

En adición a lo anterior, el proyecto permite la posibilidad de un "carrusel financiero", que propone que el fondo de pensiones invierta hasta 75% en bonos soberanos panameños.

¿Cómo funciona el carrusel?, Bazánn explica que el Estado emite bonos para financiar su déficit fiscal, luego lo aportan a las pensiones; las reservas de pensiones vuelven a comprar bonos del Estado, con lo anterior, el Estado financia el déficit fiscal, ... y así sucesivamente ... una "bomba de tiempo.

¿Qué propone?

Bazán propone crear r un Sistema Único de Pensiones donde habrá dos grupos de jubilados: los más vulnerables (el Estado les garantiza una pensión mínima) y los menos vulnerables (financian su pensión con aportes a un fideicomiso individual).

Para los más vulnerables, los fondos vendrían de una contribución solidaria (FICOS) que haríamos todos de 1 centavo por cada $10 de transacción bancaria. Eso recaudaría entre 400 a 500 millones de dólares y permitiría una pensión de $360 mensuales ajustables.

Para los menos vulnerables: los del Beneficio Definido (solidario): un "bono de reconocimiento" por sus aportes previos que sería parte de su fideicomiso individual, que obliga al Estado a hacer efectivo ese bono en la fecha de su jubilación. A partir de su incorporación al nuevo sistema, también se agregarían los aportes individuales mes a mes.

A los del Subsistema Mixto: un "bono de reconocimiento" a su fideicomiso individual, por los aportes de los primeros $500 históricos que no han sido parte de su cuenta individual, más los fondos de su cuenta individual (que en conjunto representan más de US$ 6,000 millones) y están disponibles. Más aportes futuros a su fideicomiso.

¿Y de dónde saldrán los fondos para pagar los bonos de reconocimiento?, el economista alega que de la creación de un Fondo de Recuperación (FOR) que incluiría: 2.5% de pólizas de seguro; 3% de contribución de barcos que pasan por el Canal y $18 por cada turista que ingresa al país. En conjunto, todo lo anterior recaudaría $250 millones anuales, crecientes.

Además, en el FOR se incluiría 2% de ingresos por todas las concesiones futuras. Todos estos fondos no son recesivos, no afectan al asegurado y son el punto de partida de una hoja de ruta que gradualmente puede incorporar nuevos aportes.

Los cálculos de Bazán indican que un trabajador que aporta desde los 23 a los 62 años se jubilaría con 83.3% del promedio de salario de sus 10 mejores años,(rentabilidad de fondos del 4% anual).

Pagar voluntariamente más ITBMS

Esa jubilación -indica Bazán- se puede mejorar más a través de la creación de un nuevo fondo: el Mejorador de Cuenta Individual (MECI) es un aporte adicional a la pensión que representa el pago de un punto adicional al ITBMS.

Esto no es un aumento en el ITBMS, sino que escalonadamente, el panameño aportará el 1% de sus compras por bienes y servicios, aumentando gradualmente cada año a 1.5%, 2%, 2.5% y 3%. Esos aportes irán directamente a su cuenta individual para su pensión.

El pago adicional del 1%, 2% ó 3% al ITBMS volverá al bolsillo del panameño, pero directamente a su cuenta individual para reforzar su pensión. Es una especie de “Cash Back”. Este mecanismo será un incentivo para aportaciones de profesionales independientes.

Además, Ernesto Bazán propone la incorporación de un regulador al Sistema de Pensiones, que debe recaer en la Superintendencia de Bancos por su nivel de madurez e idoneidad. También sugiere tipificar como "lavado de activos" al no pago de cuotas descontadas por parte de los empleadores luego de 90 días.

