Propuesta de Nuevo Urbanismo en Panamá Norte

En sintonía con la nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, Panamá se prepara para contar con espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos de cara al Nuevo Urbanismo. Comunidades en quince minutos, un concepto que plantea que todas nuestras necesidades deben ser cubiertas dentro del lugar donde habitamos.

Panamá, uno de los 150 países que firmaron el convenio que comprende la Nueva Agenda Urbana, se prepara para ser referente en la región al desarrollar proyectos urbanísticos que sean más inclusivos participativos, sostenibles, respetuosos con el ambiente; aspectos que definen los parámetros para el desarrollo sostenible de las urbes. De este modo, contribuir a replantear la planificación, administración y acciones para el bienestar de sus ciudadanos.

Publicidad

Las personas se están alejando del centro de la ciudad para vivir en las periferias, con entornos más naturales, alejados del bullicio de la metrópolis.

El presente informe refleja que el 80% de su población vive en ciudades y el 20% restante en áreas rurales. La población que vive en ciudades, registra cada año un crecimiento vertiginoso de seguir está tendencia de crecimiento exponencial, las personas vivirán en tan solo seis megaciudades para el 2025.

En este sentido, el diseño del Nuevo Urbanismo gestado hace más de 30 años, promueve la creación de comunidades más compactas, caminables y transitables, donde los residentes tienen acceso a servicios y espacios públicos cercanos.

Igualmente incentiva una serie de beneficios para el bienestar de su comunidad en cuánto a su salud y movilidad: fomenta el transporte activo, como caminar y andar en bicicleta, lo que ayuda a reducir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

Andrés Duany es considerado como uno de los principales precursores y líderes del movimiento del Nuevo Urbanismo. Duany, arquitecto y urbanista de origen cubano, comenzó a trabajar en el desarrollo de nuevos modelos de diseño urbano en la década de 1980 junto con su esposa, Elizabeth Plater-Zyberk.

Duany y Plater-Zyberk fueron pioneros en la creación de comunidades más compactas, caminables y transitables, con una mezcla de usos de la tierra y un enfoque en el transporte público y los modos de transporte no motorizados.

Duany ha sido un líder clave en la promoción del Nuevo Urbanismo en todo el mundo, a través de la fundación de la organización sin fines de lucro Congress for the New Urbanism (CNU) en 1993.La organización ha sido fundamental en la promoción de los principios del Nuevo Urbanismo y ha influido en la planificación urbana y la política pública en todo el mundo.

El martes se inauguró Plaza Panamá unas de las primeras 10 plazas que estarán dentro del proyecto Porta Norte, cuyo Master Plan del proyecto fue diseñado porAndrés Duany y su firma Duany Plater-Zyberk.

“En Porta Norte nos sentimos orgullosos de nuestra patria, por eso nuestro estilo arquitectónico está inspirado en la hermosa arquitectura colonial, mezcla de española y francesa, del Casco Antiguo. De igual modo, los nombres de las plazas, parques, calles, avenidas tendrán nombre en español, inspirados en momentos históricos, personajes o lugares de Panamá”, afirmó el director ejecutivo de Porta Norte, Alfredo Motta.

Ciudad Porta Norte está ubicado sobre la vía Panamá Norte, al lado del Club de Golf de Panamá, responde a un diseño urbano enfocado en el peatón, tal como sucedía en el Casco Viejo, donde puedes caminar a los supermercados, bancos, restaurantes, tiendas o a la casa de los amigos. Porta Norte es un barrio vivo, que ofrece la oportunidad de socializar en espacios públicos, contando con diseño que se adapta a las necesidades de su comunidad, destacó Motta.

Contenido Premium: 0