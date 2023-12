Prueba PISA y Contrato Minero

El Fallo de Inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación a la Ley 406 que amparaba el Contrato Minero, y los resultados de la Prueba PISA 2022, han acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días. Lamentablemente, en ambos casos, estamos más interesados en buscar “culpables” que encontrar soluciones a problemas que no entendemos.

Menos del 1% de los jóvenes sabe diferenciar un dato de una opinión

Publicidad

Uno de los indicadores más categóricos de la (mala) calidad de nuestra educación son los resultados de las Pruebas PISA, que en el 2018 arrojaron que sólo 1 de cada 100 alumnos panameños sabe diferenciar una opinión de un dato. En otras palabras, los “cuentos” pesan más que las “cuentas”.

Opiniones y datos del Contrato Minero

En un fallo unánime e histórico, según la opinión de los Magistrados de la CSJ, se violaron 25 artículos de la Constitución en el referido contrato. Pero eliminar “de un plumazo” 5% del PIB, 14% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y 21% de toda la IED que ha entrado al país desde que tenemos Grado de inversión, traerá importantes consecuencias, a nivel nacional e internacional.

El anuncio del despido de 4 mil trabajadores formales anunciado por Minera Panamá es el primero de los efectos del fallo que anula la relación contractual entre la empresa y el Estado panameño. Vienen más impactos y hay que estar preparados.

Las primeras preguntas que surgen son, al no haber Contrato, ¿quién pagará por el cierre de la mina? El Fallo de la CSJ exime a la empresa de esa responsabilidad. Son por lo menos $1,000 millones y 10 años ¿de dónde sacará el Gobierno para hacer frente a ese gasto? ¿más deuda?

Ahuyentando inversionistas

Luego de obtener su Grado de Inversión (2010), Panamá acaparaba la atención del mundo financiero. Una década y una pandemia después, las cosas cambiaron. Según un reciente informe KPMG 2023 M&A in Latam Survey, México, Brasil y Costa Rica lideran el atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), relegando a Panamá a un noveno lugar, superado también por Colombia, Perú, Uruguay y Argentina.

Adicionalmente, le hicimos ver a los inversionistas internacionales que aquí había una oportunidad de inversión, que logró captar el 21% de toda la IED que entró al país desde que tenemos Grado de Inversión, pero ahora les decimos “siempre no”. Esto es un fuerte golpe a la credibilidad de nuestro país como destino para la IED.

Por tratarse de la mayor IED en la historia del país, va a ser complicado convencer a otros inversionistas internacionales de que somos un país “confiable” para invertir, máxime cuando la IED en Panamá ha venido cayendo. En el 2022 entraron $2,900 millones de IED versus $3,900 millones en el 2019.

Se cumplió la profecía de The Economist sobre Panamá

Recientemente, el semanario inglés The Economist expresó dos veces preocupación con respecto al deterioro de la gobernabilidad en Panamá y su impacto tanto social, como económico. En un Informe publicado el 16 de julio 2020, señaló la pérdida de la credibilidad del Gobierno y la necesidad de “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se dieran disturbios sociales.

Luego, el 17 de marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist publicó un informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), donde hizo un análisis del creciente riesgo que el populismo y la pérdida de credibilidad de los Gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la Región.

Según The Economist, la pérdida de confianza y la inefectividad del Gobierno panameño en un entorno de presión populista representan un grave riesgo para las inversiones en nuestro país. La “profecía” se cumplió.

Debemos prepararnos para un período complicado

Por si fuera poco, hemos legitimado la anarquía para lidiar con nuestras diferencias. ¿Qué "seguridad jurídica" podemos ofrecer a los inversionistas cuando el Gobierno ni siquiera puede abrir las calles?

Se avecina un período complicado, de aumento del desempleo e informalidad, en un ambiente electoral, donde abundará la satanización y las promesas milagrosas orientadas a mover pasiones (y votos), que poco tienen que ver con la realidad.

Igual que los resultados de la Prueba PISA, culpando no vamos a resolver el problema. Todos somos responsables de aportar a la solución. Necesitamos liderazgo que nos una, ya hay suficiente gente divididiéndonos.

Contenido Premium: 0