Pruebas para separar a María Eugenia de la Corte

Las pruebas para separar a María Eugenia López Arias de su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá son contundentes, advirtió ayer la defensa del candidato presidencia Ricardo Martinelli, tras presentar una querella penal en la Asamblea Nacional, por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

El último escándalo judicial con el sello López se produjo esta semana, cuando se filtró -presuntamente desde su despacho- el proyecto de resolución con la no admisión de la casación presentada por la defensa de Martinelli en el caso New Business, una tarea que no le corresponde a ella sino a la magistrada Ariadne García.

"María Eugenia López no es la magistrada ponente de la casación. A quien le corresponde esta ponencia es a la magistrada García, quien debe hacer el borrador y pasarlo a los demás magistrados. María Eugenia López está usurpando las funciones y más cuando en estos momentos nos encontramos en un proceso de una demanda de inconstitucionalidad que se encuentra por resolver", dijo Castañeda.

El borrador está compuesto por 96 páginas con los detalles del caso New Business y no solo niega en un solo fallo la casación presentada por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, sino también los recursos de casación presentados los otros 4 implicados: Janett Vásquez, Iván Arrocha, Valentín Martínez, y Daniel Ochy.

Adicionalmente a la separación del cargo, Castañeda pide una auditoría en la Corte Suprema debido a que no se puede permitir que las actuaciones irregulares dentro de la institución continúen. Además se reclama una inspección a las computadoras del despacho de la magistrada López.

Influencia dañina

En tanto, el candidato Ricardo Martinelli, advirtió que López se ha inmiscuido de forma especial y directa en sus procesos.

Martinelli sostuvo que la magistrada presidenta se salta los procesos por órdenes de Laurentino Cortizo, cuyas motivaciones se orientarían a inhabilitarlo para tratar de aumentar las oportunidades de José Gabriel Carrizo.

El líder de Realizando Metas instó a los funcionarios judiciales a denunciar las irregularidades que hay dentro de este órgano.

"Ella no está en mi caso, sin embargo, ella quiere influenciar para que el caso de la casación se haga a su manera. El país requiere de gente que esté a la altura y que no haya judicialización de la política", expuso.

De igual forma recordó que esta actuación de irrespeto al debido proceso genera desconfianza y atenta contra la inversión extranjera. Dijo que es el caso de los medios de Editora Panamá América, que sin estar en el expediente forman parte de una condena.

Señaló, en tanto, que no se puede permitir que sea la justicia la que decida y no la democracia de más de 3 millones de panameños que son quienes deben elegir a su próximo presidente.

Asimismo retó a los demás candidatos presidenciales, que a su juicio solo esperan su inhabilitación, porque no tienen un plan de gobierno y no saben cómo resolver los problemas del país. "Todo lo que quieren es que me inhabiliten para ver si uno de ustedes puede ganar. Sepan que no me van a inhabilitar y no me van a ganar", sentenció.

Sobre este tema, el comentarista y analista política, Juan Carlos Tapia dijo: “Si esto es verdad, debe el pleno de la Corte investigar a fondo esta filtración de la oficina de la presidente de la Corte, ya que no es ella la que tiene que hacer este escrito, sino la magistrada designada. Pasar esta anomalía es ser cómplice de un delito. Repito si esto es verdad”.

Corresponde a la Comisión de Credenciales y Asuntos Judiciales integrada por Raúl Pineda, Benicio Robinson, Ricardo Torres, Roberto Ábrego, Francisco Alemán, Hugo Méndez, Mayin Correa, Sergio Gálvez y Gabriel Silva, conocer esa querella.

En octubre del 2014, fue la última vez que una Subcomisión de Garantías integrada por tres diputados separó a un presidente de la Corte Suprema, en esa caso se trató del entonces magistrado Alejandro Moncada Luna. Basta el voto de dos diputados miembros de la subcomisión para separar a María Eugenia López.

Ayer la Sala Penal de la Corte que preside María Eugenia López rechazó una recusación presentada contra ésta por por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, debido a la evidente enemistad existente.

En tanto, María Eugenia López, quien fue la jueza en el controversial proceso por el asesinato del soldado boricua Zak Hernández, busca explotar a su favor la presencia en Panamá de la jueza Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, con la que ayer participó en un conversatorio sobre "Leyes y Democracia", en la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Ayer mismo el abogado Alfredo Vallarino le lanzó una primera pregunta a la jueza Sonia Sotomayor: ¿En su país llevan a los testigos a juicio para que los interrogue la defensa o también vale que el fiscal traiga un papel sin firma y diga "eso fue lo que me dijo el testigo a mi"?

