¡Qué asco! Cierran minisúper en Chilibre por cochinadas

Personal del departamento de asesoría legal de la Región de Salud de Panamá Norte, a cargo de Orlando Olivo en conjunto con el director médico del Centro de Salud de Chilibre, Jairo González, realizó una suspensión temporal de actividades al mini súper “Un nuevo Chilibre”, esto hoy martes.

LEE TAMBIÉN: Martinelli: Gobierno sigue endeudando al país sin obras

Publicidad

La diligencia de inspección fue efectuada en operativo el pasado 8 de julio, en donde se levantó acta de inspección 30704 y en la que se transcribieron deficiencias que constituyen infracciones a la legislación sanitaria vigente.

Se pudo constatar que el comercio incurría en una lista larga de deficiencias sanitarias, entre ellas, contaminación cruzada de alimentos en las neveras, productos crudos con productos cocidos y neveras sucias.

Pero esto no es todo, porque lo más grave es que la carnicería no cumplía con las normas sanitarias mínimas para su operación, ya que el carnicero no tenía el carné de salud, no vestía adecuadamente. El área de la carnicería estaba sucia, había herramientas ajenas a productos cárnicos, los tinacos de basura estaban en lugares inadecuados y más.

La ley establece la suspensión temporal estará condicionada a la subsanación de las contravenciones a las normativas sanitarias vigentes y el minisúper tendrá la obligación de corregirla en un plazo de 30 días calendarios.

De no cumplir con las obligaciones sanitarias contempladas en la resolución se le podrá aplicar sanciones más fuertes en defensa y protección de la salud y de la comunidad.

Contenido Premium: 0