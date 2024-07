Quebradera de 'botellas" en la Asamblea Nacional

"Sí, hay 'botellas', vamos a romperlas", declaró Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional, quien junto a diputados de todas las bancadas lleva a cabo una auditoría este jueves.

Castañeda explicó que la razón de esta inspección es la destitución de empleados que no cumplen con sus responsabilidades ni asisten a sus puestos de trabajo. Hasta el momento, se han realizado 75 destituciones en el día de ayer. "Quien no trabaja, no cobra", reiteró.

"Hemos pedido a los diputados que no respalden ni protejan a quienes no cumplen con sus obligaciones a pesar de estar contratados en este órgano del Estado. Estamos revisando las planillas", añadió.

"Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, los pasillos están repletos. Pensaba que estaba en un mitin", exclamó la presidenta del hemiciclo legislativo.

"Aquellos que están trabajando debidamente no deben temer. Estamos verificando los puestos de trabajo, las funciones asignadas y los departamentos involucrados", afirmó Castañeda.

La presidenta reiteró que está cumpliendo su compromiso de revisar las planillas.

