Reacciones frente a querella de médico contra médicos

Diversas reacciones han surgido luego de que la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Metropolitana de la Sección de Atención Primaria, Johana Hidalgo admitiera la querella que interpuso la doctora Marta Roa de Salterio contra sus colegas Eduardo Ortega Barría y Julio Sandoval, por el delito de presunta injuria luego de que estos emitieran expresiones ofensivas en su contra a través de Twitter.

El abogado Silvio Guerra señaló que le ha causado mucha impresión que, porque se admitió la querella, ahora resulta que la Dra., Roa está satanizada, precisamente por quienes suelen hablar todos los días de democracia, de transparencia, de respeto a la libertad y a los valores.

A su juicio el que algunos medios le digan al Procurador y a los fiscales qué querella admitir y cuál no, le parece fuera de todo sentido, de toda lógica y de toda razón.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, lamentó que el asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas, Eduardo Ortega Barria y el médico intensivista, Julio Sandoval enfrenten procesos legales por defender con evidencia científica la vacuna contra el Covid-19.

“Este es un país democrático, pero no merecen estar en estas, la demanda contra Ortega Barría y Sandoval, es algo innecesario”, expresó el presidente Cortizo.

Diversas asociaciones de especialidades médicas de Panamá, en un comunicado expresaron su desacuerdo y repudio a las críticas, acusaciones y medidas legales que se han realizado en contra de Ortega Barría, Xavier Sáez Llorens y Julio Sandoval, al considerar que estos galenos durante esta pandemia han realizado esfuerzos para mantener el conocimiento científico de primera mano y al alcance de todos.

¿Cuáles fueron las expresiones a las que la doctora Roa considera injuriosas?

El doctor Eduardo Ortega puso en su red social de Twitter lo siguiente: “Tengo una vergüenza tan grande de escuchar a esta Sra. que dice ser médico! No sé de dónde saca el cinismo y la tranquilidad para desinformar de esta manera tan peligrosa. Su ignorancia es tan grande como su frialdad. ¿Tenemos un Colegio Médico? ¡El medio es tan culpable como ella!” A su vez el doctor Julio Sandoval manifestó: “Inmoralidad me puse una dosis, pero a la población les recomiendo: No se vacunen. Increíble atentado a la salud pública!”

La fiscal puso como fundamentos de derecho, para admitir la querella, la ley 31 de 28 de mayo de 1988 y los artículos 79, 80, 84, 88, 89 y 91 de la ley 63 de 28 de agosto de 2008.

En el punto sexto de la admisión de la querella la fiscalía indica que el querellante es sujeto procesal y tendrá derecho a incorporar medios de prueba indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su práctica.