Recuerdan que la mina 'es la inversión más grande en el país'

Entidades como la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han recomendado que se apruebe y firme el contrato entre el Estado y Minera Panamá, luego de que este fuera modificado y aprobado por el Consejo de Gabinete, tras la serie de consultas públicas realizadas por la Asamblea Nacional con el fin de escuchar distintos puntos de vista en beneficio del país.

Ambas instituciones recordaron que se trata de la única y más grande inversión en Panamá, por ende, no se puede perder la oportunidad de continuar con la industria que hoy genera miles de empleos directos e indirectos.

"Esperamos que todo se resuelva dentro de las leyes y lo que prescribe la ley y los sistema panameños. Esa inversión genera miles de empleos, yo entiendo las preocupaciones ambientales, también entiendo las de trabajo, y de poder mantener una familia; estamos hablando de miles de empleos directos o indirectos, y tengo gran esperanza de que esta enmienda que se está haciendo pueda alentar a la Asamblea a aprobar el contrato para que Panamá pueda echar hacia adelante. Es la inversión más grande que hay en Panamá, no hay otra inversión más grande que esta, y no somos todos los americanos, es una gama de inversionistas impresionante...así que esperemos que haya un desenlace feliz, pero que sea de acuerdo a los sistemas y procesos que haya que seguir", dijo Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en Panamá durante una entrevista en la provincia de Chiriquí para el programa Panamá en Directo.

Mientras, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que en su organización están "sumamente preocupados" por el desempleo existente en Panamá, por lo que, si se cierra la mina, "no es un tema sencillo" de que los colaboradores salgan a buscar empleo y lo consigan, "estamos hablando de gente que hoy en día tiene su sustento para sus familias", además, consideró que si se cierra el proyecto, los impactos ambientales serán peores.

"Estamos consciente de que no podemos contrarrestar el empleo con una afectación ambiental, y hemos dicho que se tiene que hacer una minería responsable, cosa que se puede hacer. El Gobierno debe fiscalizar debidamente para que la minería que se dé en ese sitio sea responsable. No estamos de acuerdo con nuevas minas o nuevos proyectos hasta tanto no se revise debidamente los cambios al Código Minero, pero ya existen más de 40 mil personas que dependen de esa economía que ya se creó. Estamos totalmente a favor de que ese contrato se apruebe y se firme, porque es lo mejor en estos momentos", expresó en un programa televisivo.

El pasado miércoles 11 de octubre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, reiteró que el contrato con Minera Panamá, con sus respectivas modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete, “es bueno para el país”, ya que representa, entre otros beneficios, la entrega al Estado panameño de cerca de B/.800 millones.

Cortizo explicó que una vez aprobado y sancionado este contrato, el Estado panameño se asegura de ingresos provenientes de la empresa a través de dos cheques, uno correspondiente al año 2022 por B/.395 millones y otro por B/.375 millones; es decir, alrededor de B/.800 millones.

Indicó que es un contrato que pasa de B/.35 millones que pagaba la empresa minera a B/.375 millones ahora que serán destinados para obras en los distritos colindantes con la mina; para el IVM de la CSS, para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, así como un aumento a los jubilados y pensionados para que ninguno reciba una pensión por debajo de los B/.350 mensuales.

