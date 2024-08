Reducimos la planilla para evitar redundancia y gasto innecesario

El alcalde de la ciudad capital, Mayer Mizrachi, abordó la polémica reducción de la planilla municipal, un tema que ha generado gran discusión en la comunidad.

Mizrachi explicó que la decisión de reducir el personal no es una mera cuestión de recortes, sino una medida estratégica para eliminar redundancias y optimizar los recursos del municipio.

"Nos hemos visto obligados a reducir la planilla porque había muchas personas que, a pesar de estar en nómina, no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. Esto no es solo una cuestión de ahorrar dinero, sino de mejorar la eficiencia. Cada puesto que se ha eliminado representa una reducción significativa en gastos que antes eran innecesarios," afirmó Mizrachi.

"No se trata solo de recortar, sino de asegurarnos de que cada empleado cumpla una función esencial dentro de la estructura del gobierno local. No podemos permitir que el municipio se convierta en un lugar donde se emplea a personas que no aportan valor real," agregó.

Mizrachi insiste en que esta reestructuración es una parte necesaria del proceso para mejorar el funcionamiento del gobierno local y garantizar que el dinero público sea utilizado de la mejor manera posible.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio