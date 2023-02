Renuncia comisionado porque lo tenían de adorno

El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Ricardo Garay presentó su renuncia ayer. En su carta dirigida al director general de esta entidad de seguridad nacional, Jeremías Urieta, explicó que estaba asignado como enlace al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), pero no tenía ninguna función.

"Yo, Ricardo Adolfo Garay Barrios.... me remito a presentar mi formal renuncia irrevocable a partir de este momento, al cargo de comisionado de Policía, con la posición número 70571, que he venido desempeñando hasta la fecha", señala el ahora excomisionado, quien adujo motivos personales.

Publicidad

"A la fecha, me mantenía según OGD 113 de 14 de junio de 2021, asignado a Sinaproc como enlace, sin embargo me mantenía sin funciones en dicha asignación, razón por la cual no mantengo al momento ningún puesto o cargo por entregar".

Contenido Premium: 0