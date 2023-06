Residentes de Marbella sometidos al ruido excesivo

Los residentes de Marbella, corregimiento de Bella Vista, acudieron al Consejo Municipal de Panamá angustiados por el ruido que se produce desde los bares y discotecas.

María Elena Valdés, vocera de los residentes de Marbella, dijo que están sometidos a la canalla y feroz contaminación acústica por el excesivo ruido desde estos locales de diversión.

"Estamos secuestrados por el caos y la anarquía que hay en la ciudad", agregó.

Valdés dijo que después de las 12 de la noche, el ruido de la música es estridente, que no deja dormir a nadie. Algunos vecinos han compraron ventanas termo acústicas que tienen un costo de entre $2,500 y $5,000, cada una.



Solicitó a las autoridades del Ministerio de Salud y la Dirección de Legal del Municipio que hagan una inspección en los locales porque tienen conocimiento que algunos no tienen permiso para operar después de las 12 de noche.



Estos locales están incumpliendo las normas municipales sin que haya sanción, denunció.



La Alcaldía de Panamá establece disposiciones legales que regulan la emisión de ruidos en la ciudad de Panamá. El artículo 7 del Decreto Ejecutivo N°306 del 4 de septiembre de 2002, establece que entre las 6:00 a.m. y 9:59 p.m., el ruido no debe exceder su intensidad más de 55 decibeles (en escala A) y que de 10:00 p.m. a 5:59 a.m. no debe pasar de 50 decibeles (en escala A).



Las multas por exceso de ruido en Panamá van de cincuenta a quinientos balboas (B/. 50.00 a B/500.00).

