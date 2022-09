Ricardo Martinelli: Juicio por caso Odebrecht es una fachada

Panamá- El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, recalcó este viernes que la popularidad y simpatía con la que cuenta lo ha llevado a que lo involucren en el caso Odebrecht, el cual calificó como un show sin fundamento.

Para Martinelli todo se trata de una fachada orquestada por el vicepresidente José Gabriel 'Gaby' Carrizo, con el objetivo de inhabilitarlo políticamente para los próximos comicios electorales.

"Sinceramente, si yo no fuera un árbol que da frutos, no estaría aquí en estos momentos y no estarían haciendo esta fachada de juicio que no tiene nada que ver. Esto es un juicio inventado", manifestó el exmandatario a su llegada a la Corte Suprema de Justicia.

En esta línea, Martinelli aseguró que Gaby Carrizo le da órdenes a la magistrada María Eugenia López, quien a su vez le da indicaciones a la jueza Baloisa Marquínez.

Además, el empresario dejó claro que no ha recibido ni un solo centavo mal habido, acto seguido le lanzó un reto a Carrizo.

"Todos los recursos que he recibido fueron políticos, en el 2008 y 2009, y fueron declarados. Si encuentran un real mal habido mío, yo me los corto, pero también si no los encuentran que se los corte Gaby Carrizo", puntualizó.

Martinelli espera que Carrizo sea el candidato presidencial del PRD en 2024 para que en las urnas se dicte la última palabra.

"No tiene la hombría de venir a enfrentarse en unas urnas. Tiene que ir con argucias falsificando cosas para tratar de perjudicarme", añadió.

Adicionalmente, resaltó que no hay ningún delito continuado como tratan de hacer ver, porque "eso ya está prescrito".

El líder de Realizando Metas cree que el proceso judicial en el caso Odebrecht está llegando a sus últimos días.

