RM acusa a Nito y Gaby de plan para matarlo

El candidato presidencial Ricardo Martinelli denunció en la Asamblea Nacional al mandatario Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, de fraguar un plan para asesinarlo y tildó al candidato del PRD y del Molirena, de "culicagado que está cagao, porque él sabe que lo que está haciendo".

Martinelli afirmó tener las pruebas de las acusaciones contra Carrizo, así como contra los hermanos Laurentino y Roy Cortizo.

Alegó tener testigos protegidos, que trabajan en la Presidencia, quienes manejan información “de que lo quieren meter preso para matarme… esos asesinos de Cortizo y Carrizo”.

"RM" se fue de frente contra José Gabriel Carrizo y dijo “que este tipo es un culicagado que está cagao, porque él sabe que lo que está haciendo ”.

Yo cuando estuve en la cárcel El Renacer me trataron de matar tres veces, una vez me sacaron del hospital a las 2 de la mañana. Yo tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos, que trabajan en la Presidencia de la República, que temen por su vida y me han dicho que me quieren meter preso para matarme, esos asesinos de Cortizo y Carrizo”, reiteró "El Loco".

Dentro de la querella, se detalla que un día antes del lanzamiento de la campaña, Martinelli recibió información de una persona que se le quería perpetrar un atentado contra su vida e integridad personal, con el objetivo de que no llegue a la Presidencia.

De acuerdo al informante, se busca que Martinelli sea detenido y llevado a un centro penitenciario y luego matarlo.

Incluso, el informante le dijo al candidato presidencial que estaba dispuesto a declarar la información que maneja, si se le garantiza su seguridad a través de la figura de testigo protegido.

Reveló que el 4 de febrero en horas de la tarde, se presentaron unidades identificadas como personal del Gobierno e ingresaron a la aeronave que utilizaba el expresidente Martinelli.

Este ingreso se hizo en momentos en que la nave se encontraba con pasajeros a su ingreso al hangar en el aeropuerto de Albrook.

Esto se hizo sin ninguna orden o permiso de alguna autoridad competente para su revisión, en la cual le tomaron fotos a los pasajeros de la aeronave, igualmente en la parte interna de la misma (cabina y baño) y comunicándome que seguían instrucciones precisas de la presidencia.

En la denuncia presentada por la abogada Shirley Castañeda, se señala que la conducta antes descrita se encuentra sancionable con pena de prisión, según el contenido del artículo 131 del Código Penal.

El exmandatario agregó que Carrizo y Cortizo desean sacarlo del engranaje político porque le tienen miedo y no quieren que el país cambie.

También dijo que seguirá peleando por su inocencia y manteniendo su candidatura presidencial.

Mulino es mi candidato

"Mi candidatura sigue firme. Cuando el Tribunal Electoral me agarre y me diga que no puedo correr, mi candidato será José Raúl Mulino", expuso.

“Saben que estoy primero en las encuestas, por eso me atacan; pero la gente está clara, sino soy yo será Mulino el que haga el trabajo de llevar comida a la mesa del pueblo, con más trabajo y con alimentos más baratos”.

“Que la gente lo tenga claro: Martinelli y Mulino estaremos trabajando codo a codo desde el primer día de gobierno tras ganar el 5 de mayo”, confirmó el ex presidente.

Puntualizó que “todo este caso que me lo han inventado, que es una patraña política para inhabilitarme, voy a pelear y me van a tener que matar, “mira Cortizo y Carrizo ustedes no me van a matar, el pueblo se van a encargar de ustedes”.

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, también denunció que Panamá vive un estado salvaje y que han violado el debido proceso en el caso New Business.

“Estoy en total indefensión, no me han dado copia del fallo para poder defenderme. No me han dado las herramientas para hacerlo”, dijo Martinelli en sus redes sociales.

