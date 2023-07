RM completa su oferta para elecciones del 2024

Con un 50% de participación de su membresía, el partido Realizando Metas (RM) completó su oferta electoral ayer en su elección primaria para decidir sus candidatos a diputados, alcaldes y representantes.

Al tener su oferta electoral para 2024 establecida, el líder de RM y candidato presidencial, Ricardo Martinelli, se mostró abierto a alianzas con otros partidos, aunque destacó que su principal alianza es con el pueblo.

Publicidad

Para este proceso electoral se habilitaron un total de 715 mesas de votación para un padrón de 218,721 electores. De estos, 109,256 asistieron a las urnas, según los informes extraoficiales anoche.

Martinelli calificó como un éxito total las primarias del partido. "Más del 50% de participación en las primarias con todo y las muchas reservas hechas. El 2024 es nuestro y aquí no hay mesas preñadas con más del 100%", señaló Martinelli, quien felicitó a todos sus copartidarios, ganadores y perdedores en la primaria, al igual que al Tribunal Electoral y delegados por su apoyo.

Sobre las alianzas, destacó que el "MOLIRENA también es pueblo".

Agregó que ha estado en conversaciones con el Partido Alianza de José Muñoz.

"El que tenga los mismos intereses que nosotros sobre el pueblo, poniendo los intereses del país sobre los intereses personales, con esa persona vamos a conversar", afirmó.

En cuanto a Cambio Democrático, partido fundado por el propio Martinelli, señaló que dentro de ese colectivo hay mucha gente que simpatiza con su propuesta.

Aseguró que confía en la victoria de la diputada Yanibel Ábrego en las elecciones internas de CD, un triunfo clave para una alianza con miras a las elecciones de mayo de 2024.

En su discurso luego de la primaria, Martinelli prometió a los panameños que en su próximo gobierno se enfrentará a la desigualdad, la corrupción y los abusos.

"A muchos les caigo bien, pero a otros no, a 10 años de haber salido del gobierno, nadie puede negar que al país le iba mucho mejor con mi equipo de trabajo. Estoy aquí para ofrecerles mi experiencia, mi compromiso y mi visión para servirles una vez más como presidente de nuestra gran nación. Yo quiero mejorar tu vida y la de todos otra vez, y les aseguro que, juntos, lo lograremos", expresó.

"La mayoría de ustedes se levantan temprano para llevar a sus hijos a la escuela y salen a ganarse la vida, muchas veces sin nada que desayunar. Salen a enfrentarse al tráfico y llegar a un trabajo donde no les dan el reconocimiento que merecen, les digo: ¡no están solos! Es injusto que, después de un arduo día de trabajo, lleguen a sus hogares y no tengan agua y los servicios básicos que se merecen".

"Por eso, les pido que se unan a mí en esta lucha por un Panamá mejor. Juntos, vamos a cambiar el rumbo de nuestro país y mejorar la vida de todos. Porque yo, Ricardo Martinelli con Realizando Metas no les ofrezco promesas vacías, les ofrezco mi experiencia, mi empatía y mi compromiso para trabajar incansablemente por ustedes", enfatizó.

Sobre la diputada Génesis Arjona de CD, quien a última hora este 1 de julio decidió apoyar a la facción de Rómulo Roux, el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, expresó que ha dado "un salto al vacío", y su decisión tiene un tinte personal.

"En el momento de las conversaciones entre CD y RM, Arjona pidió cuatro reservas para las elecciones generales de mayo de 2024, no obstante, RM decidió otorgarle su reserva para la candidatura a diputada y una adicional para su esposo en el corregimiento Ernesto Córdoba", explicó Camacho.

"El revés vino después que RM no le reservó el cupo a la alcaldía, puesto al que aspira la joven diputada de Cambio Democrático (CD)", agregó Camacho. "Realizando Metas no se negó a sus aspiraciones, le ofreció medir su popularidad al cargo y no apareció entre las tres primeras opciones", dijo.

Contenido Premium: 0