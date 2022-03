RM compra libros de mitología para entender cuentos que le inventan

El expresidente de Panamá,Ricardo Martinelli acudió ayer a la librería "El Hombre de la Mancha" para comprar libros de mitología para entender la "novela" o el "cuento" que han inventado en España.

"Estoy "buscando un libro (...) de la mitología griega y la mitología nórdica, porque a mí como me inventan de todo, de esa telenovela nueva que me han inventado en España, esa novela, quiero entender lo que es la mitología, porque verdaderamente no saben que inventar", aseguró.

"RM" dijo que con tantos problemas que hay en el país y el mundo, los medios de sus enemigos y los resentidos sociales, envidiosos y carroñeros, solo insisten en hablar de él e inventan lo que sea. Alguien les paga. Si están tan frustrados o enamorados, solo díganme y les mando una foto autografiada, añadió.

