¡RM es el que es, los demás pa' la cola!

Ricardo Martinelli se mantiene firme al frente en la carrera por la Presidencia de la República, mientras que Martín Torrijos -a menos de un mes de anunciar sus aspiraciones- empieza a desplazar a los llamados "ponys electorales", revela la encuesta de Gallup Panamá para Crítica.

El 49% de los encuestados -bajo el método de papeleta- dijo que votaría por Martinelli, quien subió 3% respecto al estudio de febrero.

Publicidad

En segundo lugar, muy por debajo con 38 puntos de diferencia, aparece Ricardo Lombana que registra 11% y el expresidente Martín Torrijos, marca 8%. Luego en el paquete les siguen Rómulo Roux con 6%, Zulay Rodríguez 5%, José Blandón 4% y José Gabriel Carrizo 1%.

Cuando la firma encuestadora cambió la metodología y dejó en libertad que los encuestados mencionan los nombres de por quién votarían, los resultados no tuvieron mayor variación.

Martinelli se mantuvo al frente con un 46%. Lombana 9% y Torrijos 7%, Roux 5%, Zulay 4%, Blandón 3% y Carrizo 1%.

El estudio también arrojó que poco más de la mitad de los informantes, un 53%, menciona que, independientemente de su voto, cree que Ricardo Martinelli será el próximo presidente de la República. De igual forma, un 46% considera que a Martinelli le toca ser presidente.

Experiencia mata a rivales

La experiencia como mandatario tal vez pesa para que Ricardo Martinelli sea considerado por un gran número de ciudadanos como el más capaz de ayudar a resolver los problemas económicos que se enfrentan en los hogares, o mejorar el sistema de salud y educación en el país. El 49% piensa que Martinelli resolverá los problemas del alto costo de la vida, el 48% dice que el desempleo, el 31% la corrupción, el 37% la inseguridad, el 41% la salud y el 41% educación.

No repetirían voto

No solo el vicepresidente y aspirante presidencial, José Gabriel Carrizo, arrastra con la mala imagen del actual Gobierno. Cuándo se preguntó: En las pasadas elecciones presidenciales, ¿me pudiera por favor decir por quién votó para Presidente? Si no fue a votar o no tenía la edad, por favor dígamelo, solo uno de cada cinco informantes que mencionaron haber apoyado a Nito Cortizo en las elecciones del 2019 indican que estarían “muy” o “algo” dispuestos a volver a votar por él. Conforme aumenta la edad de la persona, también se incrementa proporcionalmente la posibilidad de que siga apoyando al PRD.

* Para la encuesta se realizaron 1,200 entrevistas entre el 13 y el 21 de marzo con un cuestionario cara a cara en hogares. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2.8%,

* "Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

Contenido Premium: 0