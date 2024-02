RM: Gaby está cagao de miedo

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli, acompañado de su equipo legal, presentó este martes ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional una denuncia criminal a fin de que investiguen al presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el Vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

La denuncia incluye a Roy Cortizo, hermano del Mandatario, la cual será presentada ante el Ministerio Público.

Martinelli acusó directamente a los hermanos Cortizo y Carrizo de “querer matarlo”.

Alegó tener testigos protegidos, que trabajan en la Presidencia, quienes manejan información “de que me quieren meter preso para matarme… esos asesinos de Cortizo y Carrizo”.

“Esos señores quieren “sacarme del engranaje político porque que me tienen miedo, no quieren que el panameño cambien y siga pobre”, acotó.

Puntualizó que “todo este caso que me lo han inventado, que es una patraña política para inhabilitarme, voy a pelear y me van a tener que matar, “mira Cortizo y Carrizo ustedes no me van a matar, el pueblo se van a encargar de ustedes”.

Con referencia al candidato presidencial por los partidos Revolucionario y Molinera, José Gabriel Carrizo, dijo “que este tipo es un

culicagado que está cagao” porque él sabe que lo que está haciendo ”.

Martinelli afirmó tener las pruebas de las acusaciones contra Carrizo y Laurentino y Roy Cortizo.

