RM: panameños también están migrando en masa

El candidato presidencial Ricardo Martinelli, reflexionó sobre la migración actual, la cual también ha llevado a los panameños a considerar trasladarse hacia Norteamérica.

De acuerdo con el líder de Realizando Metas, a nivel personal pensaba que los nacionales no estaban en esa categoría y que solo de otras latitudes migran a Estados Unidos buscando mejores oportunidades.

"Tengo que reconocer que me equivoqué y de aquí también emigran, ahora en masa hacia el norte buscando mejores oportunidades, por ilusiones truncadas y el pésimo gobierno que tenemos", destacó Martinelli.

Según Martinelli hay varios factores que inciden y han llevado al país a una precaria situación que deriva en la migración, entre ellos, la falta de visión, el desgreño, la politiquería partidaria, la no inversión en lo que se necesita, la burocracia, la falta del debido proceso al no haber leyes desalientan la inversión local y la extranjera causando desilusión y desánimo empresarial que se traduce en no invertir en el país", destacó.

Martinelli, de igual forma, recordó cómo la justicia influye en que no haya inversión en el país. El empresario ha denunciado las constantes violaciones a los debidos procesos de las que él mismo ha sido objeto.

"Mucho tiene que ver por la forma como se maneja la justicia selectiva quien por perjudicar a unos perjudica a todos. Si a él que es de aquí se la hacen tan burdamente, ¿qué no me harán a mí que soy de afuera?", se preguntó.

