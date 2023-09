RM y Alianza formalizan en TE que van juntos en el 2024

Realizando Metas (RM) y Alianza formalizaron ayer ante el Tribunal Electoral su alianza política, de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El candidato presidencial, Ricardo Martinelli y el máximo dirigente de Alianza, José Muñoz, acudieron ante el Tribunal Electoral para formalizar la unión.

Publicidad

Martinelli indicó que será una alianza ganadora que va a pelear por los intereses del pueblo y por un mejor Panamá.

Además alegó que es innecesario las peleas, campañas sucias y las guerras de falsedades que existen, ya que todos deberíamos estar contribuyendo a que tengamos un mejor país.

El exmandatario dijo que se siente muy honrado de estar hoy con el presidente del partido Alianza, José Muñoz.

Manifestó que no se ve inhabilitado para las próximas elecciones y no descartó que Marta Linares de Martinelli pueda ser su candidata a vicepresidente, aunque eso no se ha decidido.

Martinelli sostuvo que ha estado conversando secretamente con otros partidos políticos y grupos independientes para posibles alianzas.

En cuanto a los audios creados con inteligencia artificial, que simulan su voz, Martinelli indicó que espera que el Tribunal Electoral pare las campañas sucias y negativas que se están haciendo.

Contenido Premium: 0