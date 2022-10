RM y Yanibel: Sacaremos al actual presidente Rómulo Roux por cobarde

El expresidente Ricardo Martinelli acompañó este sábado, al grupo de representantes y diputados liderados por Yanibel Abrego, a Las Rayas de San María, en Veraguas, como parte de la gira que organizan los líderes de Cambio Democrático con miras a las próximas elecciones internas en donde afirmó que: "sacaremos al actual presidente Rómulo Roux por cobarde y porque no cuenta con los votos de las bases".

Ricardo Martinelli pidió el voto para los representantes y para los diputados de la línea de Yanibel Abrego para renovar la actual Junta Directiva, al tiempo que pidió confianza en el gobierno que liderará en el 2024, que les devolverá la esperanza de soñar a los panameños: "Los gobernantes de hoy día nos tienen secuestrados, haciéndonos perder el tiempo en "aguevazones" y no haciendo nada.



"Confíen en Panamá porque vamos a hacer la diferencia en la educación, , en la salud en la seguridad y no crean en esos que piensan que se mantendrán en el poder: No van para ningún lado", sostuvo el ex presidente, al tiempo que donó 5 computadoras en la actividad organizada por la diputada Fátima Agrazal.



Martinelli se refirió a la necesidad que tiene Veraguas de un hospital general y de un hospital oncológico para atender a los pacientes que sufren de cáncer y que deben trasladarse a la ciudad capital para ser atendidos y mencionó que se rescatará todo lo que se le ha quitado al pueblo.



Yanibel Abrego, por su parte, destacó que la Alianza de Cambio Democrático será con Realizando Metas y con su líder Ricardo Martinelli quien fue: ¨El hombre que cambió a este país, el hombre que impulsó proyectos que beneficiaron a todos los panameños¨. Abrego enumeró múltiples obras que realizó Martinelli como ¨el Metro de Panamá, hospitales, escuelas, las Yumbo Ferias y Yumbo Tiendas donde había comida barata, además de que generó miles de empleos dignos para los panameños y es el único que tiene la capacidad de volver a hacerlo¨.



Abrego como parte de su campaña "El Cambio Es Ya" pidió el "apoyo a los convencionales y miembros del CD para volver a gobernar y para rescatar al partido de las garras del actual presidente que tiene miedo de ir a elecciones porque le faltan pantalones y los votos para ganar".



"Los representantes y alcaldes, a nivel nacional, así como los diputados estamos pidiendo al Tribunal Electoral tomar acciones es para que Rómulo Roux lleve a cabo las elecciones de Convencionales, Secretarías de la Mujer y de la Juventud, así como la Junta Directiva en el tiempo que le corresponde y no como Roux las impuso para quedarse más allá del periodo que le corresponde", entre otras cosas dijo Yanibel Abrego.

