Robinson y PatacÃ³n en lista del personal de Bomberos, pero no serÃ¡n vacunados

El director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Abdiel Solís, negó que los perredistas Benicio Robinson y Javier Ortega se vacunaron hoy, aunque aclaró que sí están dentro de la lista de personal de bomberos, porque forman parte de la institución desde hace muchos años.

El coronel Solís aclaró que se le solicitó un listado de todo el personal de la institución que dirige, dentro de la cual aparecen los nombres de los dos políticos del PRD.

El jefe de los Bomberos negó que Robinson y Ortega estuvieran entre los primeros en la lista de ser vacunado o que hayan sido vacunados, como circuló.

La vacunación a los camisas rojas se realizará siguiendo un orden en el que los asignados al equipo de trabajo de primera línea de contacto, quienes son más vulnerables al contagio, encabezan la lista.

"A nosotros nos piden la lista del personal y nosotros hacemos la logística a lo interno de la institución. Es un listado con los nombres de quienes se vacunan primero, quienes después y quienes no", explicóel coronel Solís.

Es un orden de prioridades que se ha planeado seguir dentro de la institución bomberil, "para cuidar a los muchachos que están todos los días en la calle, que están más expuesto. No se va a saltar a nadie ni se va a poner a nadie por delante de ellos", dijo.

En el día de hoy, todavía se están vacunando y el personal de la Dirección Nacional no se ha vacunado ni se va a vacunar hasta que no lo haya hecho, el equipo de trabajo de primera línea.

Solís indicó que todo se está llevando en el orden planeado y aclaró que el personal tiene la potestad de decidir si desea o no vacunarse.

Creemos que hoy no vamos a terminar el proceso, por lo que mañana podría.

Es cierto que hace más de 15 años formo parte del Cuerpo de Bomberos con sede en Bocas; lo FALSO es que ya me vacuné. Al igual que otros panameños me inscribí para recibir la vacuna en el momento que me corresponda. Por mientras, todos debemos seguir las medidas de bioseguridad. https://t.co/FVPDs4bYm8 pic.twitter.com/0UYsDIxBOi — Benicio Robinson (@BenicioRobinson) February 25, 2021