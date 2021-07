Rosendo Rivera retira acusación contra Martinelli

Rosendo Rivera, uno de los querellantes del caso "Pinchazos", retiró de forma irrevocable su acusación contra el expresidente Ricardo Martinelli.

“Hoy dejo atrás un proceso al que le he dedicado casi 7 años, cierro ese capítulo. No es una explicación, ya que solo se las debo a mi familia y amigos, y ellos no me la han pedido", sostuvo el abogado Rivera.

En el documento dirigido a los jueces del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá se lee: "Yo, varón, Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.4-738-374, actuando en mi propio nombre y representación, comparezco a su Digno Despacho con el respeto que nos caracteriza a fin de dejar constancia por escrito de nuestra decisión irrevocable de retirar nuestra acusación adherida, dentro del proceso seguido a Ricardo Martinelli

"La decisión obedece a que no deseamos continuar como acusadores dentro de la presente causa, por lo que de manera voluntaria.Y como ya dijimos, irrevocable, hemos decido no continuar dentro del presente, se indica".

Este nuevo juicio fue ordenado en noviembre de 2020 por un tribunal de Apelaciones después de que Martinelli fue declarado en agosto de 2019 "no culpable".

De los seis querellantes, Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga, Rubén Polanco y hoy Rosendo Miranda, han abandonado el caso.

Rosendo Rivera desiste de su querella contra exmandatario de #Panamá, @RMartinelli. Dejo atrás un proceso al que le he dedicado casi 7 años. Cierro este capítulo. No es una explicación, ya que solo se las debo a mi familia y amigos, y ellos no me la han pedido. pic.twitter.com/527LubAKHO — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 23, 2021