Sabotean pago de décimo en Meduca. Lucy presentará la denuncia

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha destapado un escándalo en institución, revelando que el incumplimiento en el pago total de la segunda partida del décimo tercer mes no fue simplemente un error administrativo, sino una maniobra oscura meticulosamente orquestada por funcionarios de la institución.

"Se detectó una inconsistencia en la información procesada para el pago", indicó un comunicado del Ministerio de Educación. La ministra agregó que esto no fue casualidad.



¡Está comprobadísimo!", declaró Molinar, quien no ocultó su indignación al detallar que la falta de pago fue un acto deliberado. "Alguien, por error, hizo un mal cálculo y no se pagó completo el décimo tercer mes. Eso no fue un error. Ya lo comprobamos, pero va a ser la justicia la que se encargue de definirlo", enfatizó.

La ministra aseguró que ya se está trabajando para corregir la situación y que todos los afectados recibirán el dinero que se les adeuda. "Vamos a pagar. Se va a hacer el trabajo de revisar, y a todo el mundo le vamos a completar su décimo tercer mes", prometió.

Molinar también aprovechó para mandar un mensaje claro a quienes creyeron que sus acciones quedarían impunes: "No entiendo cómo puede haber gente que se la juegue de esa manera, pensando que no nos íbamos a enterar. Pues, nos enteramos, y van a responder ante la justicia", advirtió con firmeza.

Este boicot, además de generar malestar entre los trabajadores del Meduca, ha desatado una serie de cuestionamientos sobre la integridad del reciente concurso para directores y subdirectores regionales.



Molinar denunció que candidatos con todas las competencias fueron descartados por motivos triviales, como una coma mal puesta o una página de más en sus documentos, mientras que otros con dudosas credenciales fueron admitidos sin problema.



"Me sorprende porque quienes están revisándo el reclamo de algunas personas me dicen que hay gente aquí con tantos títulos en un año que le faltan días y horas del día para justificar la cantidad de títulitos que presentaron y, esos sí están". Agregó que "hay gente con toda la capacidad y toda la competencias y por una coma y un punto no están".

La ministra indicó que harán "todo lo que permite la ley para que pueda competir el que así lo quiera":

"El tiempo de relajo se acabó", sentenció Molinar, dejando claro que bajo su mando, la justicia y la meritocracia serán las únicas reglas que imperen en el Ministerio de Educación.

