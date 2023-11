Saúl: en tres días esto se resuelve

La movilización popular es imparable. Si no es en la capital, sucede en el interior de Panamá, pero no hay pausa y parece no haber canales de comunicación para una pausa, salvo resolver el tema pendiente: el contrato minero.

Ayer en Panamá Oeste, los residentes de Arraiján y La Chorrera colmaron la autopista y se congregaron cerca de WestLand Mall.

El Suntracs realizó un consejo sindical y rechazó la "desmovilización...seguimos en las calles".

El dirigente Saúl Méndez reveló la forma cómo se puede resolver la crisis que ya cumple 17 días y mantiene al gobierno con el agua hasta el cuello.

El secretario general del Suntracs dijo que están exigiendo la derogatoria de la ley 406 "vende patria" con llamado extraordinarias a la Asamblea Nacional, que se derogue ese contrato minero y se inicie el cierre de la mina... así este problema se puede resolver en tres días.

Méndez advirtió que ni el poder económico, ni los medios de comunicación vendidos, van a imponerles salidas diferentes a la derogatoria de la ley.

Ni toda la campaña de odio, ni aunque se alíen todos los poderosos y medios mercenarios de comunicación. podrán detenernos, vienen más acciones, hasta derogar el vendepatria contrato de ley minero, destacó el sindicato de obreros de la construcción.

"Si los hermanos y hermanas lancheros pescadores siguen en pie de lucha desafiando en Punta Rincón las poderosas naves del Senan, con qué moral patriótica vamos a dejar las calles", preguntó el Suntracs.

Los grupos del Suntracs se congregaron ayer en la Cinta Costera y otros sectores se manifestaron en los alrededores de la Asamblea Nacional, pero fueron replegados por los antimotines.

