Saúl: proyecto no salva pensiones, es para salvar al sistema financiero

El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez dijo ayer ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que el proyecto de reformas a la ley general de la Caja de Seguro Social (CSS), no es para salvar las pensiones, sino para salvar al sistema financiero de Panamá.

Méndez calificó el proyecto como una estafa y deben ser rechazadas, porque no atiende el interés nacional, sino al sistema financiero y además aumentan de 240 cuotas a 276 para poder jubilarse, es decir serán tres años más a los trabajadores para que otros hagan negocios.

El sindicalista también ofreció un seminario a los diputados, para que entiendan que hay otras opciones diferentes a las del director de la CSS, Dino Mon y del Gabinete... hay salidas que dignifican a las personas, no a los grupos financieros.

Saúl Méndez también instó al mandatario José Raúl Mulino a respetar a las personas que acuden a expresarse en el legislativo... es un irrespetuoso y tiene que aprender a respetar, porque éste pueblo sabe votar, pero también manda. No olviden lo de la mina, ni lo del 2022, porque demostramos que podemos movilizarnos para hacer valer nuestros derechos, añadió.

Fondo General de más de $10 mil millones

Por su parte, la economista Ana Patiño advirtió que el proyecto del gobierno establece un Fondo General que tendría cerca de $10,135.7 millones conformados por el Fondo Único Solidario con recursos de $6,449.9 millones ($351.9 millones del sistema de beneficio definido; $5,715.9 millones del sistema mixto y $381.9 millones del Fideicomiso), $2,045.2 millones del Fondo de Enfermedad y Maternidad; $917.7 millones del Fondo de Riesgo Profesionales y $726.8 millones del Fondo de Administración.

La economista de Conato dijo que la reformas permitiría que ese Fondo General sea administrado 100% por el sector privado y contempla hasta el 75% para compra de deuda nacional o de EEUU y 15% en proyectos nacionales.

Elimina además los límites del 25% de depósitos en la banca privada nacional o extranjera y el 75% en la banca estatal.

Explicarán corridas a diputados.

En tanto, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano reveló que hoy se realizará una reunión y capacitación con los diputados de la Comisión de Salud, donde se explicarán las proyecciones y variables utilizadas para proponer los cambios y modelos en el sistema de pensiones incluidos en el proyecto de ley 163.

Zambrano explicó que estas capacitaciones son esenciales para comprender la parte financiera del proyecto, que a veces puede ser difícil de entender.

En tanto, el director de la CSS, Dino Mon, señaló que necesita explicar el modelo antes de entregarlo, porque esa es la debida responsabilidad debido a la sensibilidad que tiene cada una de las variables y lo que representan económicamente.

El presidente de la Comisión, Alaín Cedeño, sostuvo que la reunión será con el director de la Caja del Seguro Social y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para saber de dónde salieron los números que hacen que la propuesta 163, presentada por el Ejecutivo, sea viable.

Manifestó que la mayoría de los diputados quieren saber de dónde salió ese comparativo, para posteriormente tomar una decisión.

Indicó que todos los parlamentarios de las diferentes bancadas pueden participar de esta reunión, para saber las corridas actuariales y los números que presentó el Ejecutivo.

Además, sostuvo que en esta reunión participarán integrantes de la Caja de Seguro Social y diputados de todas las bancadas, y que los medios de comunicación tendrán acceso a ella, para que conozcan la explicación que darán los expertos sobre el tema de la CSS.

En tanto, el diputado Crispiano Adames reconoció que fue un error del gobierno PRD no abordar el tema de la CSS. Yo no sé si fue para no perder caudal político o indiferencia del gobierno de Cortizo y Carrizo, pero perdimos una oportunidad histórica, añadió.

Mientras que el ex subdirector de la CSS, Francisco Bustamante calificó de falso que la cartera de $140 millones para préstamos que tiene la institución genera $84 millones al año, la cifra estimada es $7 millones de ingresos, de los cuales se deben reducir costos, que incluía a 54 funcionarios.

Bustamante también explicó que se hacían más préstamos a los propios funcionarios de la CSS que a los asegurados... eso era como comprar el puesto, porque luego no se podía tomar ninguna acción de personal contra esos servidores, añadió.

