Se cansan de la falta de agua y salen a la calle a protestar

Desde muy tempranas horas de la mañana, los pobladores del residencial Villa Marina en el corregimiento de San Antonio, en el distrito de Atalaya en la provincia de Veraguas, cerraron los cuatro paños de la vía interamericana molestos por la falta de suministro de agua potable.

La situación se ha ido agudizando con el tiempo para las personas del sectores como Altos de San Francisco, Villa Belén, Atalaya centro, La Cantera, La Estrella y Villa Marina entre otras áreas de la ciudad de Santiago. Yadira Pino, docente y dirigente comunitaria, explicó que hay varios lugares que el agua les llega como por arte de magía , es decir un día si otro no y como si fuese poco van en aumentan los residenciales que llevan varias semanas y otros en meses que no reciben una gota de agua potable del IDAAN y el recibo para pagar está a la orden del día.

Los manifestantes se mantuvieron sobre la vía internacional por varias horas guardando las medidas de bioseguridad haciendo las advertencias a las autoridades que de no resolver el problema en las siguientes las protestas serán seguidas y con mayor cantidad de personas las que estarán cerrando las principales calles y con medidas más drásticas de protestas.

Al lugar de la protesta se presentó el ingeniero Yoel Muñoz, director divisionario del Ministerio de Obras Públicas de Veraguas, quien escuchó con atención el planteamiento del problema que esta afectando actualmente a la población santiagueña donde actualmente existe una baja presion del agua y en la mayoría de los puntos altos no llega el suministro.

Mercedes Ortíz, educadora dijo que el asunto es crítico puesto que se esta viviendo una pandemia que requiere de la limpieza del hogar y constantes lavado de las manos y aseo personal y sin agua el problema sanitaria se complica.

Ortíz sostiene que la ciudad de Santiago no debería tener ningún problema con el agua si se tiene el río más caudaloso del país como lo es el Santa María el que incluso en la época seca tiene fuertes crecidas. Comentó que increíblemente nuestras anteriores autoridades no hicieron el trabajo de ampliación de la toma de agua cruda y de almacenamiento para que no haya esta situación engorroza que se esta viviendo a menudo en Santiago.