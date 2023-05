¡Se nos fue Zavalita!

El profesor y polémico comentarista Carlos Adán Zavala Escobar falleció ayer a los 68 años, tras permanecer hospitalizado desde el 19 de febrero, cuando sufrió un accidente cerebro vascular.

Zavala fue candidato a la alcaldía de Panamá por Cambio Democrático (CD) en las elecciones del 2004 y más recientemente se unió a las filas de la Unión Nacional Independiente (UNI).

Publicidad

Laboró en Plus TV y la televisora RCM. Fue director de programas como "La Opinión" y "Cuentas Claras".

Se graduó en el Instituto Nacional en 1974 y desde allí militó en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29).

Era un hombre con gran sentido del humor y lengua viperina. En el tema de los LGTBIQ+ no andaba con medias tintas y sus polémicas sobre el tema son recordadas sobre todo una en el noticiero de Nextv.

Este profesor de Filosofía y Lógica, era buen diente y amante del vino. Hasta incursionó en el fútbol para empujar la carrera de su hijo menor.

Su hija Carla dijo que "partió de este mundo, al Mundo de La Verdad, mi amado padre, mi amigo, mi confidente...murió dejando un vacío en mi alma y en los corazones de todos los que lo amaban. Irreemplazable, único,implacable, bueno, con sentido del humor. Inteligente, respetado, pero también con muchos detractores. Te amo papá. Te hablé ayer, me sonreíste y me tiraste un beso. No pensé que esta noche tan gris y sombría, llena de pesar, en la que no pude dormir hasta el amanecer, era porque tú padre mío te estabas yendo, y sentía tu partida de este mundo. Fuiste el hombre más inteligente y admirable, padre que muchos hubieran querido tener. Me dejaste, pero acá todavía me dejaste tu amor. Te amo mi rey. Te amo papá y hasta que mi corazón no deje de latir, no dejaré de pensar en ti"

Luis Eduardo Camacho destacó las luchas de Zavala. "Comentarista polémico, de convicciones firmes y sin temor a poderes económicos y políticos tradicionales.

El profesor Miguel Antonio Bernal señaló que "Zavalita, para quienes lo conocimos, supo ser él y luchó por las causas que creyó".

Por su parte el abogado Alejandro Pérez recordó que fue compañero de luchas estudiantiles en contra de la dictadura militar torrijista".

Aneldo Arosemena recordó que le unieron profundos lazos de amistad y compañerismo con Carlos por más de 40 años, desde las luchas estudiantiles en el Instituto Nacional. Fue un gran intelectual, luchador social y amante.

Sus honras fúnebres serán este viernes 12 de mayo en la iglesia Don Bosco de Calidonia a las 10:30 am.

Contenido Premium: 0