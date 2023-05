Seguiré recogiendo firmas porque aún faltan 2 meses, dice Carreira

El precandidato por la libre postulación a la Presidencia de la República, Francisco “Paco” Carreira, aseguró que seguirá recogiendo firmas, porque aún faltan más de dos meses para que concluya este proceso.

“En octubre del año pasado estábamos en cuarto lugar, pero con trabajo y dedicación sobrepasamos al precandidato que en ese momento ocupaba el tercer lugar y nos llevaba una delantera de 7 mil firmas”, recordó.



De acuerdo al TE el proceso de recolección de firmas para los precandidatos por la libre postulación es hasta el 30 de julio próximo.

Sobre el reciente informe emitido por el TE, acerca de la primera auditoria a las firmas por APP, Carreira aseguró que el equipo legal del Movimiento Unidad se mantiene de forma permanente en el TE revisando con la entidad los videos que se hacen con la aplicación para el registro de firma,

“ Las que no cumplen con lo que solicita el TE no la apelamos, para no dilatar el proceso".

El político y jurista, destacó que trabaja para estar en las tres posiciones de los candidatos independientes a la Presidencia de la República.

Recalcó que en realidad él es el único candidato independiente que aspira a ocupar la silla presidencial y a la vez resaltó que en Panamá no hay cabida para la izquierda, “nuestro país no es territorio fértil para traer soluciones de Venezuela ni de Nicaragua".

El catedrático universitario señaló que el Movimiento Unidad, el cual lidera, cuenta con 270 candidatos a nivel nacional (entre diputados, alcaldes y representantes de corregimiento).

Sobre las alianzas dijo que mantiene su posición de que los verdaderos independientes tienen que ir unidos con un solo candidato y que hay que trabajar en 40 circuitos donde se tenga la certeza de que los candidatos a diputados independientes tengan opción, porque es la única forma de adecentar la Asamblea Nacional.

