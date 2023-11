A segundo debate consulta ciudadana de contrato con Minera Panamá

El proyecto que establece una consulta popular para derogar la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión de Gobierno por 5 votos a favor y 4 en contra.

El presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá advirtió que ningún evento electoral puede realizarse sin paz y seguridad y esas condiciones no existen en estos momentos.

Si no se puede garantizar a los ciudadanos que van emitir su voto ya los funcionarios que organizan la consulta su seguridad y movilidad, sin devenir en un estallido social, no importa cuantas leyes se aprueben, no lo podremos llevar a cabo en la práctica, añadió Juncá.

Junca pide acto de contrición

Para el magistrado, se requiere un acto de contrición a nivel de todos los servidores, para lograr paz social que permitirá pasar a esa siguiente etapa.

Por su parte, el magistrado Luis Guerra reconoció que ahora mismo no hay tranquilidad ni para ir al supermercado...llevar a cabo esa consulta del 17 de diciembre no es fácil.

"Lalo" reclama plata

Los magistrados pidieron plata para organizar ese evento. El referéndum del 2006 costó $8 millones.

El magistrado Eduardo Valdés se quejó que desde febrero pidieron fondos para aspectos de las elecciones del 2024 y todavía no llegan. Adelantó que para la consulta se utilizará el mismo padrón que para los comicios de mayo.

Rojo para derogar y Verde para seguir contrato

La Comisión aprobó que la papeleta Roja será para los que dicen "Si" a la derogatoria del contrato y la Verde para los que dicen "No" a la derogatoria.

Saúl: el referéndum ya se hizo en las calles

El sindicalista Saúl Méndez -al hablar ante la Comisión- dijo que el referéndum está en la calle El pueblo ha dado una orden no le está preguntando a nadie si la van acatar o no...hay que derogar la ley vende patria 406, en eso deberían estar ustedes los diputados. sostuvo el dirigente del Suntracs.

Méndez advirtió que el pueblo no saldrá de las calles por referéndum ni por fallo de la Corte...ustedes están obligados a derogar, porque el poder emana del pueblo y el pueblo está hablando alto y claro. Ningún mareo al que ustedes están acostumbrado les va a resultar...no queremos más show, ni escuchar más mentiras y engaños, sino derogan seguiremos en las calles, sentenció el líder obrero.

Zulay: cláusula permite rescindir contrato

Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez destacó que el propio contrato en la cláusula cuadragésima octava contempla que se puede rescindir el contrato por causa mayor como guerras, disturbios civiles, revoluciones. Además calificó de Cantinflas a su colega Roberto Abrego, por alegar que la Asamblea no tiene facultad para derogar el contrato ley.

Indemnización de $12 mil millones

Sin embargo, Daniel Lombana advirtió de los peligros de debatir a tambor batiente ese tema, porque con la aprobación de la Ley 406, Panamá cambió su anterior ventaja con la primera ley declarada inconstitucional a una condición litigiosa perdedora.

Esta derogatoria no será gratis, tendrá un costo de miles de millones de dólares, unos hablan de entre 10 a 12 mil millones de dólares, expresó Lombana.

Para el abogado una consulta ciudadana busca es blindar a los responsables de un acto doloso y negligente como fue el contrato de la Ley 406, para trasladar esa culpa luego a la ciudadanía que se exprese en la consulta.

Estado comprometido por 25 años

Para el también abogado Víctor Becker se trata de un problema que va a comprometer las finanzas públicas del Estado por 20 a 25 años, porque a pesar de que se derogue el contrato existe una relación pre-contractual, una inversión y la expectativas del interés económico.

La derogatoria es altamente irresponsable y lo quieren hacer por un tema político, populista, emotivo o romántico, pero los gobernantes se deben a criterios técnicos que deben prevalecer, sostuvo.

Becker fue el único participante, aparte de los magistrados electorales, que hizo alguna propuesta. Le recomendó al gobierno buscar un punto medio: renegociar un nuevo contrato, permitir a la minera llegar a un acuerdo para evitar ir a un arbitraje y así el Estado envía una señal de respeto a las inversiones extranjeras.

Referéndum busca salvar a Nito y diputados

En tanto, Roberto Ruiz Díaz advirtió que al final la decisión que tomemos con o sin referendo, va a costar a todos los panameños...eso no nos exime de reclamo de la empresa.

Ruiz Díaz también coincidió que lo que se busca es trasladar a los ciudadanos la responsabilidad que es del Ejecutivo y los diputados...un referéndum no nos salva de pagar...ahora el presidente y los diputados que aprobaron la Ley 406, quieren es escurrir el bulto.

Mientras que l diputado Leandro Avila sostuvo que ahora los que pedían consulta ciudadana, ahora dicen que no. Además cuestionó que casi todos los que participaron en el debate eran candidatos a cargos políticos

Abrego pido perdón... a los que perderán trabajo

Al intervenir, el diputado Roberto Abrego resaltó que antes había un candidato a vicepresidente que se rasgaba la camisa y el saco a favor de la minera y ahora con cinismo dice estar en contra.

Abrego alegó que no está arrepentido de su voto, ni pide perdón por ello, sino que le pide perdón a esas 40 mil familias que van a perder su sustento diarios y a los miles de emprendedores de esa región serán afectados.

