Semana Santa; calendario de actividades en el Casco Antiguo

Panamá- La Semana Santa en Panamá se conmemorará durante este mes de marzo, con una serie de actividades que inician el día 22 y concluyen el 31.

Según detalló la Arquidiócesis de Panamá, la Iglesia católica se prepara para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo en las parroquias del país.

Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa, estará presidiendo las celebraciones en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, localizada en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, y también algunos eventos en otros lugares.

El programa en el que participará monseñor Ulloa en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, quedó establecido de la siguiente forma:

El 22 de marzo - Viernes de Dolores, a las 6:00 p.m. se participará de una eucaristía en la Iglesia La Merced y a las 7:00 p.m. la procesión Encuentro de Jesús Crucificado con la Virgen Dolorosa.

El 24 de marzo - Domingo de Ramos, a las 8: a.m. se presidirá la misa televisada, a las 12:00 mediodía la eucaristía, bendición y procesión de ramos, a las 3:00 p.m., la misa en la Iglesia de la Merced y a las 4:00 p.m. la Jornada Arquidiocesana de los Niños con la procesión del borriquito.

El 26 de marzo - Martes Santo, Ulloa celebrará la Misa Crismal con el clero arquidiocesano a las 9:30 a.m.

El 27 de marzo- Miércoles Santo, a las 9:00 a.m.el arzobispo dirigirá la misa en el Centro Penitenciario La Joya.

El 28 de marzo - Jueves Santo, a las 5:00 p.m., presidirá la celebración de la cena del Señor.

El 29 de marzo - Viernes Santo, a las 10:00 a.m., Ulloa dirigirá el Vía crucis alrededor del Centro Integral San Juan Pablo II, ubicado en Calle 32, Bella Vista, entre Avenidas Cuba (Lotería Nacional) y Justo Arosemena. En tanto, a las 4:00 p.m se realizará la liturgia de Viernes Santo.

El 30 de marzo - Sábado Santo o Sábado de Gloria, a las ⁠7:00 p.m.. se llevará a cabo la vigilia pascual.

Finalmente, el 31 de marzo - Domingo de Resurrección, Ulloa presidirá la misa televisada a las 8:00 a.m., a las 9:00 a.m. la procesión ⁠y a las 10:00 a.m. la eucaristía.

