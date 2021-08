Senniaf digitalizará institución con ayuda internacional

La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) digitalizará la institución con ayuda internacional, a fin de conocer en tiempo real la situación y estatus de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que se encuentran en los diferentes centros de protección del país.

En una nota de prensa la organización Both Ends Believing (BEB) anunció que su plataforma tecnológica, Children First Software (CFS), se implementará en Panamá, tras la firma de un memorando de entendimiento con la República de Panamá, para formalizar este acuerdo.

La oportunidad para BEB de trabajar con Panamá se materializó como consecuencia del Acuerdo de Cooperación plurianual celebrado en octubre pasado entre BEB y la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según el documento, las visiones de las tres partes están bien alineadas, enfatizando el derecho fundamental de un niño a ser criado en un ambiente familiar y seguro en el que se

les garantice sus derechos.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Senniaf, expresaron su deseo de contar con una solución sofisticada de software que les permita capturar datos integrales de manera oportuna de cada niño o niña que se encuentre en una situación de protección y tomar decisiones con base a información clara para ese niño, mientras también se promueven medidas alternativas de cuidado.

El presidente de BEB, Mark Schwartz, enfatizó: “equipar a los países para ayudar a cada niño individualmente a realizar su sueño de tener una familia es el corazón y el alma de nuestro trabajo. Estamos agradecidos de que Panamá haya elegido asociarse con BEB en este noble esfuerzo”, destacó.

“Al utilizar CFS, el gobierno de Panamá se asegurará de que todos los niños bajo su cuidado ya no sean anónimos digitalmente ", destaca el comunicado internacional.

La ministra del Mides manifestó que “garantizar los derechos de la niñez y adolescencia es una tarea que no puede hacer solo el gobierno, por esta razón creemos en las alianzas

estratégicas y nos sentimos muy complacidos con esta colaboración que estamos llevando a cabo de la mano de la CIDH y BEB”.

Por su parte, la directora de la Senniaf, Graciela Mauad, dijo que la implementación de este software “va encaminada a la digitalización de nuestra institución, lo que nos permitirá

ofrecer una atención eficaz y segura a estos niños, niñas y adolescentes, al tener su información actualizada y sistematizada”, sostuvo.

BEB se fundó en enero de 2010 como una organización para promover el cambio sistémico para los niños vulnerables y trabaja para capturar los perfiles digitales completos de los

niños mediante el Software Primero los Niños, un defensor tecnológico diseñado para identificar las mejores oportunidades de un niño de recibir atención familiar.