Sepa quiénes no tendrán gasolina a $3.95 el galón

No todos los propietarios de vehículos particulares podrán gozar del nuevo precio rebajado de 3.95 por galón de combustible. El Decreto Ejecutivo No. 15 del 13 de julio de 2022 que fija temporalmente el llamado "Precio Solidario" del combustible, señala que no recibirán el beneficio los autos que carezcan del revisado vehicular vigente expedido por taller autorizado por la Autoridad del Tránsito.

Tampoco pueden tener gasolina rebajada los autos con placa particular que tengan vigente permiso de tarjeta de peso y dimensiones, excepto los vehículos que por la naturaleza de sus actividades lo requieran, pero para eso deben presentar certificación de la entidad competente.

Publicidad

Otros que no podrán acceder a gasolina rebajada son los autos inscritos sin número de motor y los que estén registrados como remolques, cisternas, cama baja, cargador, carretilla, cama plana, semi remolques, four wheels y vagones con número de motor.

Por otro lado, si los titulares de certificados de operación de transporte de pasajeros colectivo y selectivo (que ya gozan de la rebaja) aumentan sus tarifas sin autorización de la ATTT, perderán el beneficio.

También si se determina que un auto particular ha hecho uso indebido de su tipo de licencia, pierde la gasolina rebajada.

Contenido Premium: 0