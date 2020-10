Si del cielo te caen limones... vende juguetes sexuales

Con la pandemia ha surgido la innovación laboral y al mismo tiempo los panameños han sabido abrir sus oportunidades para buscar un sustento, para ir vendiendo legumbres, ropa, cosméticos y lo que se le ocurra.

Sin embargo, hay quienes han incursionado en la venta de productos que ni ellos mismos se imaginaban que iban a obtener ingresos.

Este es el caso de Noemí Pardo que desde el pasado mes de mayo que perdió su trabajo por la pandemia del Covid-19, se ha dedicado a vender juguetes sexuales a través de las redes sociales.

Esta joven, madre soltera creó una página de instagram que se llama Íntimo Panamá y ofrece juguetes sexuales.

Contó que la idea de incursionar en este peculiar emprendimiento surgió ya que al quedarse sin trabajo necesitaba ingreso y debido a la gran cantidad de personas emprendiendo, conversó con sus amistades y le planteó la idea.

"Voy a vender flores, mis amigos me decían que quién me va a comprar flores, les dije cervezas me dijeron que no, pero un día buscando en una página de ventas de productos del extranjero, vi una promoción de estos juguetes sexuales, le dije a mis amigos y todos me empezaron a pedir y soy de las que pienso que si del cielo te caen limones haz limonada", dijo.

La emprendedora manifestó que tiene alrededor de un mes de haber creado la página, y ha tenido una gran demanda, "soy totalmente nueva en esto y hoy en día esto de los tabú está desapareciendo, hombres y mujeres me compran".

Entre los juguetes sexuales que ofrecen, mencionó los tapones anales, el anillo sexual, simulador del miembro masculino, los vibradores rabbit, los látigos, masturbadores, entre otros y próximamente incluirá la venta de lencería para mujeres.

"Es algo que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba hacer, pero a tenido una buena aceptación y estoy muy contenta con el negocio", exclamó.