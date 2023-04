Sin definir jurisdicción de proyecto de ley extinción de dominio

La persecución del crimen organizado y erradicar de alguna manera este flagelo en el país, es el principal tema que se debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Leandro Ávila, para analizar el proyecto de ley No. 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, presentado por el Ministerio de Seguridad ante la Asamblea Nacional.

“Aún no se ha definido cómo se va a manejar, si a través de alguna de las jurisdicciones existentes o si se va a manejar a través de una jurisdicción especial. Hay un tema constitucional que verificar porque en el proyecto no se especifica”, señaló la presidenta y coordinadora de la mesa técnica, Corina Cano.

“Hay que estructurar el proyecto de ley en ese sentido, de definir en qué jurisdicción será manejado y lo que se busca es establecer cómo iniciará este tipo de investigación y uno de los temas que está causando algún tipo de discusión es el referente a si te investigan bajo la jurisdicción penal y sales absuelto, cómo entra el juez de extinción de dominio a investigar sobre los bienes”, recalcó la diputada.

La próxima semana, se continuará con el análisis, y lo que sigue serán los temas de procedimiento, la parte conceptual que incluye cómo se va a llevar a cabo y cuál es la jurisdicción, aunque ya hay opiniones que dicen que tenemos algún tipo de legislación que de alguna manera tratan esta persecución.

Es importante resaltar que el objeto de esta ley es regular la extinción de dominio a favor del Estado y, en particular, establecer el marco legal para aplicar la acción de extinción de dominio, precisar los procedimientos y competencias de las distintas autoridades a reconocer los derechos y garantías de los intervinientes y sentar los principios fundamentales para la administración de bienes.

“Lo que se busca más que nada es unificar la legislación para efecto de que puedan ser más efectivos, en la certeza del castigo y en la persecución del delito”, indicó Cano.

La mesa técnica continuará con las reuniones, el lunes 10, martes 11 y lunes 17 de abril, en el análisis de esta futura herramienta para la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y tráfico de armas. Los que participan en estas reuniones como representantes de una organización tienen 15 minutos para exponer sus propuestas, que deben presentar por escrito.

