Socorristas cuentas su versión de lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989

Un grupo de socorristas se han unido para publicar un documento de unas 40 páginas de extensión en el que cuentan, desde su punto de vista, lo que ocurrió aquel día negro en Panamá, el 20 de diciembre de 1989, en el cual miles de panameños perdieron la vida durante la invasión que adelantó Estados Unidos a Panamá para capturar al general Manuel Antonio Noriega (q.e.p.d.).

A lo largo de las decenas de páginas, Abdiel Iván Batista Castillo, voluntario de la Cruz Roja Panameña, desde 1975, con aportes de Henry T. Staples Charles, Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén, Víctor Martin Acosta, Peter J. Finlay, Dr. Nicolás Arrocha, plasman lo que fue para ellos este nefasto día que marcó la historia de nuestro país.

En la introducción del documento Batista Castillo, destaca que "en los 7 días que transcurrieron luego de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, hubo la otra gente que no combatió, no corrió, no saqueo, solo ayudaron a los heridos, enfermos, recogieron cadáveres, orientaron a personas que habían perdido familiares, dieron apoyo psicológico a quienes perdieron casa y trabajo".

Este panameño inicia su relato comentando que "para quienes somos socorristas ya sea de la Cruz Roja Panameña o del Cuerpo de Bomberos, la invasión fue el examen final de una preparación que dio inicio en mayo de 1984, luego de unas elecciones con resultados controversiales, y tal como lo afirmaba un exitoso político “la historia se repite en espiral” las elecciones de mayo del 89 no fueron tan diferentes a las del 84, lo que afirmaba que momentos difíciles estaban por venir".

Al igual que Batista Castillo, el resto de las personas que colaboraron para plasmar sus recuerdos en este documento, cuentan lo que a ellos les tocó vivir hace 31 años, durante la llamada “Operación Causa Justa”, que adelantó el gobierno del entonces presidente de EstadosUnidos, George Bush, para aprehender al general Manuel Antonio Noriega (1983-1989).

