Solicitan a la población cumplir 'Guía del Autocuidado' en el Metro

A partir de este lunes se reactivan nuevas actividades económicas en el país y se espera un aumento en la demanda del Metro de Panamá, por lo cual la empresa diseñó la 'Guía del Autocuidado', un sistema para el transporte masivo de pasajeros sea seguro.

Desde la apertura del segundo bloque, en Metro implementó esta guía que, a través de la campaña de Metrocultura, ha tenido buena aceptación entre los usuarios, quienes han mantenido un buen comportamiento, cumpliendo cada una de las recomendaciones divulgadas.

Sin embargo, la empresa reitera que el sistema mantendrá los controles de ingreso a las estaciones y trenes a través de la zona de torniquetes, a fin de garantizar una capacidad de transporte del 40%.

“En el mundo la manera de movilizarnos ha cambiado y nosotros no escapamos de esa realidad, en el Metro adecuamos el sistema para poder evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico, pero la hora de aprender a convivir con el Covid llegó y cuidarnos es un compromiso de todos”, manifestó el ingeniero Héctor Ortega, Director General del Metro.

Actualmente, se extendió el horario de operación de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que los domingos continúan cerrados por cuarentena.

Adicional, las estaciones Pueblo Nuevo (L1), El Paraíso y Altos de Tocumen (L2) fueron reabiertas, manteniendo todas las estaciones de la red Metro al servicio de todos los usuarios.

Antes de iniciar la pandemia, la red Metro manejaba 400 mil pasajeros (día laboral). Durante la cuarentena total, la demanda disminuyó al 11%; no obstante, a partir del lunes 17 de agosto el servicio mantiene una demanda promedio de 114,823, que equivale a un 29% de lo que movilizaba antes de la pandemia.

Con la apertura de nuevos sectores económicos la responsabilidad de protegerse corre por cuenta de cada uno. El Metro exhorta a los usuarios a continuar con el autocuidado, ubicarse en los sitios marcados, procurar un viaje en silencio, utilizar mascarilla, uso gel alcoholado o alcohol antes y después de usar el Metro, porque 'Cuidándote, cuidamos de todos'.

