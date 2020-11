Son 1,054 nuevos casos de Covid-19 y 12 defunciones

Panamá acumula 148,721 casos de la covid-19 y 2,893 defunciones, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, presentado por la jefa Epidemiológica, Lourdes Moreno

Los nuevos casos reportados en las últimas horas suman 1,054 mientras que las defunciones se cifran en 12, de las cuales 3 son de fechas anteriores, recalcó Moreno. El porcentaje de letalidad se mantiene en 2.0

El número de pruebas nuevas realizadas fue de 8949 y los recuperados suman 128,242, de estos 1,496 se registraron en las últimas horas.

De los casos activos que se cifran en 147,667, 16,103 se encuentran en aislamiento domiciliario y 598 en hoteles hospitales.

En los hospitales a nivel nacional hay 885 pacientes, 731 en salas y 154 en Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde que se reportó el primer caso en Panamá, el 9 de marzo, se han realizado 781.650 pruebas, de las cuales el 80.5% resultaron negativas y 19.5% positivos. El reporte de este marte muestra que se practicaron 8,948 pruebas con un 11.8% de positividad.

Las áreas con mayor número de casos en Panamá Curundú, Don Bosco, Parque Lefevre, San Francisco, Pueblo Nuevo, Tocumen, Bella Vista, Betania, 24 de Diciembre, Veracruz, Ancón, Juan Díaz y Santa Ana.

El número de reproducción efectiva del virus aumentó a 1.11 con diferencia a la semana pasada que era 1.7, señaló la doctora Lourdes Moreno.

Aumento esperado

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre afirmó que el aumento de casos que hemos presenciado dentro de lo esperado

Sucre afirmó que Panamá mantiene un mejor comportamiento en cuanto a casos activos y casos recuperados con respecto al comportamiento mundial. Panamá mantiene 86.2% de casos recuperados y a nivel global la cifra es de 64.3%.

Mientras que los casos activos se mantienen en 11.8% muy por debajo del total de casos activos a nivel global que es de 33.3%

A pesar de que el número de casos en la última semana se ha incrementado en un 38.6% en relación a la semana anterior, el porcentaje de positividad, se ha mantenido muy por debajo de los niveles que se mantenían en otros momentos que llegamos al 30% y más, dijo.

El titular indicó que en los últimos días hemos estado en más de una ocasión por encima de las nueve mil pruebas, lo que ubica cada vez más cerca de la meta de las 10 mil pruebas diarias.

Sucre mantuvo el llamado a la población de mantenerse en la burbuja familiar, la cual integran las personas que conviven dentro del hogar. "No podemos incluir a primos, tíos u otros familiares o vecinos que no viven de manera permanente bajo nuestro techo", dijo.

Al momento que se hace necesario salir de la burbuja familiar, el uso de la mascarilla es obligatorio, el gel alcoholado, alcohol, pero sobre todo mantener la distancia física o social a un mínimo de dos metros. Al utilizar el transporte público mantener el uso de la mascarilla y además se recomiendo la careta o pantalla facial.



Listos para la vacuna

Paralelamente se trabaja para que al momento que esté a disposición una vacuna, Panamá pueda tener acceso a la que sea segura, eficaz y avalada por los organismos internacionales. Con este fin se han dispuesto de los fondos requeridos para adelantar el proceso. También se trabaja en un plan de suministro de las vacunas de acuerdo con los requerimientos dispuestos.

49 muertes

El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau explicó que 49 personas que fallecieron la semana pasada tenían "algunas comorbilidades: hipertensión arterial, hipertensión arterial más Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus, cardiopatía, enfermedad renal crónica.

Lau dijo que el "Día de la Madre no solo es el 8 de diciembre, son los 365 días del año", indico y recomendó que si la visita en la fecha no se le acerque a menos de dos metros, use mascarilla y no la toque.