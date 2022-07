Sopa de la resistencia y vigilia hoy

Un grupo de manifestantes, entre ellos educadores, sigue en la lucha por el congelamiento del precio del combustible y de la canasta básica, dos exigencias, que esperan que el Ejecutivo de respuestas en el inicio del diálogo de mañana.

Desde temprano, un grupo de mujeres se instaló en los alrededores de la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) donde preparan la "sopa de la resistencia. Tras el almuerzo se espera que se realice una vigilia pacífica en la ciudad de Santiago y en cada bastión de lucha se están organizando marchas y eucaristías.

Veraguas y Chiriquí han sido principalmente las dos provincias, cuyos profesionales, encabezados por los educadores y grupos indígenas se mantiene en protestas desde la semana pasada.

Hasta las tres de la madrugada de este domingo, un grupo de indígenas mantenía cerrada la vía Interamericana, en Santiago. Los cierres se mantienen de forma intermitente desde el pasado viernes en Tolé, San Félix y San Lorenzo.

A esta hora, no se han reportado cierre de la vía Interamericana, pero no se descarta que más tarde puedan registrarse esta medida de presión.La medida de los manifestantes ha dejado varado a miles de panameños y extranjeros que se movilizan hacia la provincia de Chiriquí y otro grupo importante de personas que salían de la provincia.

El secretario general de los educadores veragüeses, Luis Arturo Sánchez, señaló que hoy hay vigilia y también almuerzo, porque la "huelga es 24/7 a nivel nacional".

Sánchez afirmó que en el encuentro de mañana con las autoridades, espera que el Ejecutivo envíe respuestas a sus solicitudes, principalmente sobre el congelamiento del precio de combustible a $3.00, que baje el costo de la canasta básica y que baje el costo de los medicamentos.

Agregó que la medida se mantendrá de forma indefinida hasta que lleguen autoridades que puedan tomar decisiones a las peticiones que están realizando.

La Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado cada día crece más y estamos esperando el comunicado de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social ( AMOACCS), y las enfermeras y otros grupos que deseen unirse, dijo-

Sin embargo; las medidas adoptadas por los indígenas son rechazadas por las personas que han quedado atrapadas en los cierres, quienes solicitan, se abran las vías y busquen otra forma para protestar y no afectar a otras personas.

