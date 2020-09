Sube el Rt y en Colón podrán salir los sábados

Aunque el Rt o índice reproductivo efectivo del coronavirus se mantiene en menos de 1 en Panamá, se prendió una luz de alerta porque de una semana a otra se elevó de .90 a .96 en los últimos 7 días.

Por su parte, el ministro Luis Sucre anunció que en Colón se levanta la cuarentena por Covid-19 los días sábado, pero el toque de queda se mantiene desde las 7:00 a.m. También se hará lo mismo en varios puntos de Bocas del Toro, salvo Changuinola.

El Ministerio de Salud informó que ayer se reportaron 13 nuevos decesos y 470 casos para una tasa de positividad de 10.4%. Los fallecidos durante la pandemia son 2,285 y los infectados 107,284.

Hay 707 pacientes en salas hospitalarias y 121 en cuidados intensivos.

El doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo que se sigue manteniendo una tendencia a la baja en cuanto a reporte diario de casos confirmados de COVID-19, y el número de hospitalizados.

Cedeño también explicó que el Rt nacional es .96, pero Herrera tiene el más alto y Los Santos registra el más bajo. El Rt en Chitré es de 3.57 por un contagio en la cárcel pública. En San Francisco es de .59 y en Rufina Alfaro .60

La viceministra de Salud, Ivette Berrío recordó que el 30% de los contagiados son asintomáticos, por lo que es necesario utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento físico. No se recomienda hacer fiestas en casa, destacó la viceministra de Salud

Por su parte, el director del Seguro Social, Enrique Lau advirtió que el virus ocasiona una serie de secuelas, como dolores de cabeza, intentos de suicidio por la depresión que han tenido y afecciones neurológicas.

Las autoridades de Salud anunciaron el inicio de una investigación por la filmación de un video en un local de San Felipe gestionado por el influencer Barceló y en el que aparecen el excampeón Roberto Durán, el expresidente Ricardo Martinelli y Luis Eduardo Camacho, entre otros. Barceló alega que tanto Martinelli como Durán estuvieron aproximadamente 15 minutos en lugar, únicamente para grabar y solo se quitaron las mascarillas para hacer tomas específicas.

Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli escribió en twitter: "A todos mis friendenemies y mis haters. No soy funcionario público y mis actos privados no tengo porque explicarlos a nadie. No discutiré más babosadas. Mi preocupación es ayudar a que Panamá salga adelante de la crisis de salud y económica. Para eso aportaré mis conocimientos".