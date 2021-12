Sucre: es inevitable llegada de Omicron

Las autoridades de Salud tratan de frenar la llegada de la variante Ómicron, sin embargo, reconocen que su llegada es inminente y en cualquier momento puede detectarse en Panamá.

El ministro Luis Francisco Sucre manifestó que preocupa la tasa de positividad que se encuentra en un 4.2%, y dijo que han reforzado en todas las entradas y salidas del país, tanto la vigilancia epidemiológica como la vigilancia genómica para evitar la circulación de la nueva variante.

Aclaró que no es que la nueva variante no entre al país, en algún momento va a entrar, lo que se busca es que no nos golpee como a otros países.

Además dijo que se debe ir aguantando las actividades multitudinarias, “yo no digo eliminarlas ni quitarlas, el país tiene que seguir funcionando.

Por su parte el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Dr. Juan Pascal sostuvo que cuando llegó por primera vez el Covid-19, estábamos esperándolo desde China, y resulta que llego por otros países que ya lo tenían y por tal motivo están haciendo vigilancia comunitaria porque Panamá es un Hub logístico, un hub de viaje donde llega gente de todos lados.

“Tenemos que estar haciendo vigilancia comunitaria por si llegara alguien de Europa o de Estados Unidos “.