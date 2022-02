Sucre viajó a EEUU por recomendación de cirujanos panameños

La ministra asesora de Salud, Eyra Ruiz afirmó que el jefe de la cartera Luis Francisco Sucre se encuentra bien y se realiza en el exterior los exámenes para decirle el día que lo van a operar...él se fue de Panamá bien.

Ruiz dijo que a Sucre no lo diagnosticaron, sino que fue incidental, porque no tenía molestia alguna... no le duele nada.

Eyra Ruiz explicó en "Debate Abierto" que el equipo de cirujanos panameños que lo atendieron le recomendaron ir a un lugar donde esta cirugía se realiza hace mucho tiempo".

Luis Francisco Sucre viajó el miércoles a un hospital en Estados Unidos.