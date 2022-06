Sujetos No Financieros aún se pueden actualizar

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) insta a los sujetos obligados no financieros que aún no hayan cumplido con registrarse o actualizar sus datos de registro a través de la aplicación SSNF en línea, a cumplir con el artículo 44 de la Ley 124 de 2020, que establece la obligación de registro ante esta entidad.

El registro consiste en un procedimiento sencillo, establecido mediante Resolución No. S-010-2021 de 2 de diciembre de 2021, vigente desde el 7 de diciembre de 2021, que incluye como anexo el Manual de Usuario de la referida aplicación.

Ambos pueden ser consultados en la Gaceta Oficial 29429 de 6 de diciembre de 2021 o directamente en la página web de la SSNF https://ssnf.gob.pa/

Los sujetos obligados no financieros que hayan realizados su registro ante la SSNF por otros medios puestos a disposición antes de la entrada en vigencia de la Resolución No. S-010-2021 de 2 de diciembre de 2021, deben actualizar sus datos migrados a la aplicación SSNF en línea, siguiendo las instrucciones que recibirán al correo electrónico proporcionado en el formulario de su registro previo.

