Susan y Judy: Radiografía de un zaperoco

Una situación embarazosa se registró ayer en el programa "Radiografía" de EcoTv cuando la periodista Susan Elizabeth Castillo perdió la paciencia mientras entrevistaba a la vicealcaldesa Judy Meana e insistía en preguntas sobre la relación tirante que tuvo con el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y el esfuerzo de un grupo de ciudadanos para revocarle el mandato.

Castillo cuestionaba sobre el visto bueno del Tribunal Electoral a un esfuerzo de recolección de firmas para remover a Fábrega, pero Meana se resistía a entrar al tema, queriendo hablar sobre los actuales proyectos alcaldicios.

Publicidad

Tampoco quiso contestar sobre la época en que Meana fue trasladada a laborar como Gobernadora Encargada de la Provincia de Panamá, tras una serie de desencuentros con Fábrega.

"Me caes súper bien, pero hoy estoy herida", dijo Susan a Judy, que también es periodista.

"Yo no puedo entrar a un hogar con mi pareja despues de haberme separado de ella, porque me fue infiel con flores, regalos y demás, sin decirle a mí tú no me vuelves a quemar... y necesitamos mejorar esto esto y esto, para que la cosa ande", afirmó Castillo, haciendo una analogía con la situación del regreso de Meana al municipio.

"Yo no puedo recibir aquí a un funcionario de cualquier institución Judy, sin preguntarle de las cosas álgidas que en este momento están", añadió.

Hasta la lengua se le trabó a Castillo mientras se desahogaba: "Susan Elizabeth Castillo no define la agenda del país. Yo no definí que un grupo de personas presentaran una solicitud para revocatarle, revocotar... la revocación de mandato al señor Fábrega".

"Me parece que es una falta de respeto no responder", seguía. Mientras Susan la repelaba, Judy solo la miraba fijamente, asintiendo con la cabeza.

Por otro lado, Judy Meana -quien también es la estratega de prensa del municipio- defendió el proyecto de nuevo mercado de mariscos por 40 millones de dólares, anunciado por Fábrega.

Aseguró que la obra generará 6 mil 500 empleos, y que la consulta ciudadana para el proyecto se dio en el margen que otorga la ley y bajo medidas de transparencia.

Contenido Premium: 0