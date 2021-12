TE demandará ante la Corte las reformas electorales

El presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz informó que en conjunto con su equipo de abogados están trabajando para demandar por inconstitucional la ley que reforma el Código Electoral.

“Estamos analizando con nuestro equipo técnico la viabilidad, porque no se trata de demandar por demandar, sino que las demandas tengan los debidos fundamentos de tal manera de que haya la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y tenga un pronunciamiento a favor de la demanda”, señaló el magistrado Arauz.

Publicidad

Adelantó que una vez que tengan la demanda definida, se hará la presentación ante la Corte Supremo de Justicia, por lo que prevé sea antes que finalice el año 2021.

Adelantó que demandará específicamente el artículo que tiene que ver con la forma de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales.

Advirtió que en la medida en que la Corte Suprema de Justicia demore en fallar a estas demandas, se podría trastocar la agenda previa a las elecciones presidenciales de 2024, ya que hay varios artículos demandados, incluso hay algunos sectores que están anunciando demandas contra artículos de esta ley de reformas al Código Electoral.

Pero si falla antes que termine el próximo año, con tiempo podrían prepararse para las elecciones generales del 2024, de lo contrario se desarrollarán basadas en las normas actuales del 2017.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de 4 artículos del proyecto de Ley No.247 que reforma el Código Electoral.

Demandó el artículo que faculta a los magistrados del Tribunal Electoral a excluir del Padrón Electoral, si en tres elecciones las personas no han participado o no han hecho ninguna gestión, también demandó que en determinados casos no se hace obligatoria las primarias para presidente, sin embargo, en sus estatutos de manera opcional se podrán escoger de a dedo para concejales, representantes, diputados y alcaldías.

Además demandó el artículo que permitiría que los partidos políticos no cumplan con el principio de paridad y participación igualitaria de 50% mujeres y 50% hombres.