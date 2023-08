¡Te faltan 16 quincenas para que te vayas!

"¡Le faltan 16 quincenas para que se vaya, si es que no lo botan antes!", le dijo ayer el diputado y miembro del CEN del PRD, Raúl Pineda al administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorque Quintero Quirós, durante la sustentación presupuestaria de esa entidad.

En un fuerte cuestionamiento, Pineda dijo que Quintero "no es ni la sombra de los tres últimos directores de Acodeco y me perdona, porque usted es de mi partido, pero es la peor administración que he visto en esa entidad que no protege a los consumidores".

"Si el problema es que no le dan fondos, usted debe tener carácter e ir a la Presidencia o al MEF, pero no tiene carácter y no abre la boca", añadió el diputado.

Según Raúl Pineda, si al director de la Acodeco no le dan dinero, debió renunciar y no hacer el papelón de venir a leer una sustentación como un estudiante de segundo o tercer año.

"El presidente Cortizo es demasiado bueno. Yo hace rato lo habría cambiado. Yo estaría todos los días en la televisión denunciando los abusos contra los consumidores, no venga a llorar aquí por presupuesto, porque yo voy es a recomendar es que lo recorten", remató Pineda.

A la Acodeco se le recomendaron $10.8 millones y $10.5 millones de estos serán para funcionamiento y $250 mil para inversión.

Su director Jorge Quintero Quiroz, expresó que el monto de inversión será utilizado para programas de ampliación e instalación de licencias de estadísticas, implementación, organización de archivos y digitalización de documentos, además de la implementación de equipo tecnológico para análisis de publicidad.

