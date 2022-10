Tensa situación en CSS: huelga de trabajadores y administrativos

Una tensa situación se vivió entre trabajadores manuales de la Caja del Seguro Social en huelga y unidades antidisturbios de la Policía Nacional que intentaron permitir el paso para la recolección de la basura hospitalaria,

Los trabajadores en paro desde la semana pasada han dejado de realizar la recolección de los desechos lo que ha provocado que gran cantidad de basura hospitalaria se acumule en el centro hospitalario Arnulfo Arias Madrid, producto de la paralización de labores que mantienen los trabajadores manuales de la Caja de Seguro Social.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc indicó que la situación podría generar un problema de Salud Pública, luego de efectuar un recorrido por toda la instalación del mayor centro hospitalario del Seguro,

Alegó que la "situación es muy preocupante" y afirmó que hay que pensar en los pacientes y en el personal de salud que labora en el hospital, ya que hay basura acumulada en el cuarto de Urgencias, en la Unidad de Cuidados Intensivos, en las salas.

El Director de Prestaciones de Salud de la CSS, Alex González expresó su preocupación por el problema que se agudiza, porque la medida que están utilizando los huelguistas es prohibir que se haga la limpieza del hospital e impiden la entrada de los camiones recolectores de basura.

La situación pone en riesgo la vida de los pacientes, indicó.

González afirmó que hacen responsable a los huelguistas de la seguridad del edificio porque al no limpiarse la basura, estamos poniendo en riesgo a los pacientes.

El dirigente de los trabajadores manuales, Rodrigo Soto, reconoció que han rechazado que otras empresas realicen el trabajo de limpieza y recolección.

"El día de ayer el camión de recolección venía a recoger la basura roja, pero también venía con una cuadrilla que iba a subir a los pisos, razón por la que no le permitimos subir y le dijimos que se retirarandel área.

Por otro lado, los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS), aglutinados en las tres organizaciones sindicales, iniciaron una huelga nacional a partir de las 12:01 de la madrugada de este martes.

Luis Lee, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (ANFACSS); Priscila Vásquez, presidenta de la Asociación de Empleados, y Rodrigo Soto, secretario general de los trabajadores manuales de la Caja de Seguro Social, firmaron un resuelto declarando la huelga ante la negativa de la dirección nacional y de la junta directiva de atender las peticiones salariales y otros aspectos.

Las reclamaciones laborales son: mejoras salariales , actualización de la escala salarial, incumplimiento del Proyecto de Modificación, Reasignación de Grados y Creación de Puestos en la Dirección Nacional de Compras y no cumplimiento de acuerdos previamente firmados con funcionarios de diversos departamentos.

