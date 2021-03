Teresita: parranda de Atlapa puede ser detonante

La exdiputada y ex vicepresidenta del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias advirtió que con la parranda en Atlapa, el gobierno perdió el respeto del pueblo y posiblemente estemos al borde de una explosión social.

La también exsecretaria nacional del Plan Alimentario y Nutricional, también destacó en "Radar" que hay una diferencia entre la "lealtad y la lambonería”, refiriéndose sobre algunas justificaciones de la fiesta que han generado más indignación que el hecho mismo,

Manifestó que ya no se habla de falta de criterio para armar un evento como este, sino de la falta de conciencia moral para analizar las situaciones.,“Hay gente que ha salido a decir cosas que dan más vergüenza, que lo que han tratado de explicar”, aseguro.

La política dijo estar preocupada por la falta de conexión del gobierno para entender la realidad de los panameños, ya que parece que vivieran en la burbuja que menciona el Ministro de Salud.

“Yo no puedo creer que alrededor del presidente de la República, no haya habido nadie que no haya sido capaz de explicarle que esto era un disparate, que esto era ofensivo a todo el mundo”, expresó.