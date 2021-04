Testigos protegidos, comprados y preparados

Los testigos protegidos en Panamá pueden hacer acusaciones “aberrantes”, “seducidos” por el Ministerio Público, que les promete hasta que no pagarán ni un solo día en prisión, advirtió el presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), Alfredo Vallarino.

Precisó que los testigos protegidos pueden ser los peores enemigos de los procesados y hacer acusaciones sin pruebas, amparándose en el anonimato que le proporciona esta figura.

Sostuvo que ya en Panamá se ha demostrado que los testigos protegidos han mentido, acusado sin pruebas, y han sido “preparados” por el Consejo Nacional de Seguridad y abogados particulares durante la gestión del expresidente Juan Carlos Varela.

“En los Varelaleaks quedó evidenciado cómo se creaban los testigos protegidos en Panamá”, enfatizó el jurista.

Explicó que el anonimato que le da la figura al testigo protegido le impide al acusado saber quién lo acusa y en base a qué pruebas, mientras que el testigo queda eximido de explicar ante el tribunal cómo conoce sobre los hechos que denuncia.

Recordó que los artículos 920 y 921 del Código Judicial ponen en tela de juicio el testimonio de los testigos que declaren por cohecho, presiones o seducción.

“Los fiscales en este país cometen todos los días el delito de seducir a los testigos” para que acusen a determinada persona, a cambio hasta de eximirlos de toda acusación, exclamó Vallarino, al calificar esta situación como “peligrosa”.

“Las personas (testigos protegidos) quedan tentadas a hacer lo que sea para quedarse sin un día de cárcel y decir lo que quieran”, sostuvo.

Recordó que todos los casos penales relacionados al Programa de Ayuda Nacional (PAN), el de los supuestos pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli, el denominado “El Gallero” y Odebrecht fueron “creados” basados en testigos protegidos, y se cayeron.

“Un testigo protegido no se puede saber quién es, o sea que puede ser tu peor enemigo y al no saber que es tu peor enemigo, no puedes defenderte”, dijo.

Destacó que el ejemplo más claro de cómo un testigo protegido puede mentir y ser seducido o “comprado” por las autoridades a cambio de acusar a una persona, es el caso de los pinchazos.

Rememoró cómo el testigo protegido en este caso mintió reiteradamente, se contradijo varias veces y fue seducido por el gobierno de Varela y su Consejo de Seguridad, al llevarlo de ganar $700 mensuales a casi $10 mil en un puesto diplomático en los Estados Unidos.

“Cuándo en la vida se ha visto que el Consejo de Seguridad, con un abogado privado, preparan a un testigo protegido”, cuestionó.

También trajo a colación cómo el Ministerio Público intentó evitar que durante el juicio a Ricardo Martinelli se conociera la verdad sobre la manipulación del testigo protegido.

Vallarino fue tajante al asegurar que la justicia ha hecho “el ridículo” con los testigos protegidos.

Querella de Garzón

Sobre la querella que presentó la Fundación Baltasar Garzón contra Ricardo Martinelli en España, Vallarino puntualizó que es “absolutamente falso” que el exgobernante haya sido imputado en ese país.

Indicó que el exjuez Baltasar Garzón debe tener algún interés particular para acusar a Martinelli, porque ningún abogado en España querella a un expresidente de Latinoamérica por nada, máxime cuando inicialmente un juez ni siquiera le admitió la denuncia.