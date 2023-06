Testigos protegidos engañaron con entrega de acciones inexistentes

El defensor Luis Eduardo Camacho pidió de salida la absolución de Ricardo Martinelli y detalló que la compra del grupo Epasa fue idea de un grupo de la comunidad hebrea que no está llamada en el proceso New Business.

Camacho también denunció actos falsos para engañar al tribunal con la supuesta entrega del 40% de las acciones de Epasa, cuando las tres empresas -que según Ricardo Chanis eran las accionistas- no existen en la actualidad.

El abogado dijo que Ibiza Overseas Corp (que se alega tenía 20%) fue disuelta en el 2017; Meadows Investment Holding (el otro 20%) disuelta en el 2014 y Corporación de Inversiones Multimedios cerrada en el 2017.

Los señores que llegaron a acuerdos se burlaron de la juez, esos certificados de acciones no sirven, son falsos, no existen.

Para el defensor otro hecho grave, es que las personas que llegaron a acuerdos con la Fiscalía inventaron sus acciones cuando pactaron con el Ministerio Público.

Ricardo Chanis, quien junto a Henri Mizrachi, armaron la compra de Epasa, nunca emitió acciones y no hay actas de juntas de accionistas, añadió.

Además sostuvo que en sus mentiras, Henri Mizrachi no cuida los tiempos y alegó que en diciembre de 2010 se emitieron 60% de acciones a Corporación de Inversiones Multimedios, empresa que no existía hasta el 2011, salvo que sea una especie de Walter Mercado.

Camacho dijo que Martinelli participó en un acto comercial legítimo con sus fondos personales y no es dueño del 60% de las acciones.

Añadió que algo que también quedó demostrado, fue el hecho de cómo seis personas dentro de este expediente salieron a través de un mismo abogado, todos relacionadas con William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore.

En cuanto a las relaciones de estas seis personas que fueron sacadas del expediente por Moore, Camacho González aseguró que “Gaby Btesh, es hermano de Mike Btesh, Dany Cohen, amigo de Mike y Gaby Besh, socios en algunos negocios.

Mientras que Henry Mizrachi, es socio de Gaby Btesh, Mike Btesh y Dany Cohen, el quinto es Riccardo Francolini, quien fue quien le aprobó los préstamos a Henri Mizrachi de la Caja de Ahorro. El sexto de los vinculados es Ricardo Chanis, que era el abogado personal de Henri Mizrachi, quien además es enemigo de Ricardo Martinelli, esto por los pleitos que le tiene por el reclamo de sus acciones que nunca les entregó.

Explicó el letrado que todas estas personas pagaron 900 mil dólares por salir de este expediente.

“Ustedes que le han dado seguimiento a la audiencia, han escuchado que los señores Henri Mizrachi y Riccardo Francolini son mencionados todos los días y donde están, porque no vinieron, no vinieron porque no iban a aguantar un contrainterrogatorio y quedaría en evidencia lo que aquí sucedió”, afirmó.

“A Ricardo Martinelli le atribuían tres cuentas y cuando se va al fondo del proceso, nos dimos cuenta de que las tres cuentas eran de Riccardo Francolini. Y dónde está Riccardo Francolini, esa es la gran pregunta”, puntualizó.

