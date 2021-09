¡Tic tac! el 25% de morosos no se han acercado a bancos

El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Otto Wolfschoon reveló que a tres semanas de culminar las medidas de flexibilización financiera, todavía en un 25% de las préstamos morosos a causa de la pandemia, los responsables no se han acercado a los bancos con los que mantienen esos compromisos.

Aunque Wolfschoon no reveló las cifras, otras fuentes estimaron que se estaría hablando de una suma superior a los $4,000 millones.

El banquero explicó -siempre sin dar cifras- que en pandemia, el 60% de la cartera de préstamos siguió cumpliendo lo pactado y del resto de ese 40% (cerca de $22,400 millones) el 75% se ha resuelto ($ 16,800) millones y falta el otro 25% por arreglo (algo más de $4 mil millones).

Ese 25% de personas deben acercarse al banco teniendo en mente dos conceptos: capacidad cumplir y voluntad de cumplir. Muchas personas tendrán capacidad reducida y en el caso más extremo otros no podrán pagar, reconoció Otto Wolfschoon en "Debate Abierto".

Wolfschoon manifestó que ante la finalización del este periodo de flexibilización financiera, el próximo 30 de septiembre, el llamado de los bancos sigue siendo que las personas se acerquen a sus instituciones bancarias, que les presenten su situación y que lleguen a un acuerdo.

“Quitarle un bien hipotecado a un cliente, es el último recurso y es un pésimo negocio” para los bancos, al igual que tener un patio lleno de autos secuestrados.

El banquero reconoció que si una persona que pidió un préstamo aún no tiene ingresos es un problema grave, pero no puede actuar por inercia o desconocimiento para no decirle al banco lo que sucede...presenta un plan, una idea, opciones.

En otro aspecto, Wolfschoon calificó como un “desafortunado error”, lo ocurrido con el Banco General, el 3 de septiembre cuando la cuenta de 11 mil cuentahabientes quedó sin fondos.

“Fue un desafortunado error, y el banco procedió casi de inmediato a reconocerlo, y pedir las disculpas correspondientes a los afectados y hacer las devoluciones”.

Pero el banquero ve lo positivo de todo esto, y es que a su juicio ha servido para que las personas entiendan que su relación con el banco, es importante. “Nosotros los banqueros tenemos una regla muy clara que se llama: “conoce a tu cliente”, pero yo también quiero pedirles a nuestros clientes que se impongan la tarea de "conocer a su banco”.

Indicó que quizás algunas de estas personas que se vieron afectadas y que estaban con un gran nivel de ansiedad, si hubiesen tenido un canal de comunicación directo con la persona que conocía su situación, que conocía su circunstancia, hubieran podido llamarlo, mandarle un chat.